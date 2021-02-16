Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 73,29 (-0,02) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 88,94 (-0,03) Инвестиции, 14:09
«Яндекс» инвестирует в доставку продуктов до $500 млн Технологии и медиа, 18:02 Правительство дополнительно выделило ₽25,5 млрд на больницы и клиники Общество, 18:00 Главред «Медиазоны» Смирнов обратился в ЕСПЧ из-за своего ареста Политика, 17:57 Клубы РПЛ определили дату начала сезона 2021/22 Спорт, 17:55 Новак Джокович станет соперником Карацева в полуфинале Australian Open Спорт, 17:49 Собянин оценил падение турпотока в Москве в 2020 году Общество, 17:47 Греф рассказал о спасенных Сбербанком от мошенников ₽57 млрд Финансы, 17:45 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 17:45 Лавров ответил на заявления Вашингтона о вакцине «Спутник V» Политика, 17:40 СБУ заподозрила блогера Шария в работе на «иностранные структуры» Политика, 17:39 WSJ узнала о начале переговоров США и Германии по «Северному потоку – 2» Политика, 17:37 Медведев предложил ограничивать доступ к сайтам с поддельными документами Общество, 17:32 Цена биткоина снизилась на $2 тыс. за два часа. Что дальше? Крипто, 17:29 Редкий вездеход Mercedes-Benz 1978 года выставили на аукцион Авто, 17:20
Пандемия коронавируса ,  
0 

Правительство дополнительно выделило ₽25,5 млрд на больницы и клиники

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Премьер министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении около ₽25,5 млрд на региональные больницы и клиники, сообщается на сайте правительства.

Средства будут направлены из резервного фонда правительства. Поддержка будет оказана учреждениям, осуществляющим медицинскую помощь по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Дополнительные расходы, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС, необходимы, так как нагрузка на медицинские учреждения в пандемию остается высокой, отметили в правительстве.

В распоряжении указывается, что средства будут начислены из региональных бюджетов в фонды ОМС. В соответствии с документом, контроль за заключением соответствующих соглашений и выполнением распоряжения возложен на министерство здравоохранения. Мишустин также подписал поставление, в котором описываются правила финансирования.

Из-за пандемии расходы медучреждений выросли, заявил Михаил Мишустин на заседании правительства 12 февраля. Тогда же он предложил выделить им дополнительные средства на оказание своевременной помощи.

Власти направят более ₽500 млрд на модернизацию здравоохранения
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

5 февраля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти планируют до 2026 года потратить на модернизацию системы первичного здравоохранения более ₽558 млрд. Планируется закупить более 15 тыс. штук различного медицинского оборудования в 3 тыс. клиник.

Читайте на РБК Pro
Глава Mail.ru Дмитрий Гришин: «Общага Бауманки — как Кремниевая долина» Антипотребление: почему люди покупают меньше и как на это отвечают бренды РБК Pro: Microsoft в стиле «рок». Как менялся логотип знаменитого бренда Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы
правительство России Михаил Мишустин премьер больницы финансирование
Материалы по теме
Врачи назвали главные недостатки системы ОМС
Общество
Правительство пообещало включить анализ на коронавирус в ОМС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter