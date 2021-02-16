Правительство дополнительно выделило ₽25,5 млрд на больницы и клиники

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Премьер министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении около ₽25,5 млрд на региональные больницы и клиники, сообщается на сайте правительства.

Средства будут направлены из резервного фонда правительства. Поддержка будет оказана учреждениям, осуществляющим медицинскую помощь по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Дополнительные расходы, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС, необходимы, так как нагрузка на медицинские учреждения в пандемию остается высокой, отметили в правительстве.

В распоряжении указывается, что средства будут начислены из региональных бюджетов в фонды ОМС. В соответствии с документом, контроль за заключением соответствующих соглашений и выполнением распоряжения возложен на министерство здравоохранения. Мишустин также подписал поставление, в котором описываются правила финансирования.

Из-за пандемии расходы медучреждений выросли, заявил Михаил Мишустин на заседании правительства 12 февраля. Тогда же он предложил выделить им дополнительные средства на оказание своевременной помощи.