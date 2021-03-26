Более 100 частных клиник Москвы присоединились к вакцинации от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти Москвы заключили соглашение с 108 частными медицинскими учреждениями по проведению вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Для тех, кто привык взаимодействовать с частной медициной, возможность привиться есть и в коммерческих медклиниках. Мы постоянно наращиваем взаимодействие: мы уже заключили соглашения с 108 частными медорганизациями, а в 83 вакцинация уже проходит полным ходом», — сказала Ракова. В качестве примера она назвала «Медси», «Европейский медицинский центр», «Инвитро», «Доктор рядом», «Семейный доктор», «Поликлиника 101», «РЖД», «К+31».

В декабре сообщалось, что столичные власти предложили частным клиникам Москвы присоединиться к кампании вакцинации против коронавируса. Из письма главы столичного департамента здравоохранения Андрея Старшинина медицинским сетям следовало, что клиники, желающие проводить вакцинацию, должны будут соответствовать нескольким требованиям.

Среди них называлось подключение к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), чтобы загружать в нее данные о пациенте, прошедшем вакцинацию, необходимость самостоятельно перевозить вакцину и обеспечивать температурный режим ее хранения, а также обеспечение осмотра врачом пациента до и после вакцинации. Частные клиники будут получать препарат бесплатно при условии, что его стоимость не будет включаться в стоимость услуги для клиента, следовало из письма.