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Власти Москвы увидели возможность «жить почти нормальной жизнью» в городе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Около 44% москвичей имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила в интервью «РИА Новости».

«Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета — антитела G в среднем имеют 43–44% москвичей», — отметила она.

По словам Раковой, этот уровень позволяет Москве «жить почти нормальной жизнью» с минимальными ограничениями. Заммэра добавила, что всего первым компонентом вакцины привиты около 1 млн москвичей, и около 80% из них уже привиты вторым.

Собянин сообщил об около 1 млн привитых от COVID-19 в Москве
Общество
Сергей Собянин

В начале марта Ракова сообщила, что иммунитет к коронавирусной инфекции есть у 42–43% москвичей. На тот момент от COVID-19 привились более 700 тыс. человек, более 1 млн жителей столицы переболели инфекцией.

Согласно предварительным данным Росстата на 1 января 2021 года, постоянное население Москвы составляет 12 636 312 человек. Таким образом, исходя из слов Раковой, 5,5 млн москвичей (43% населения, по подсчетам властей столицы) должны иметь антитела G.


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К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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