Власти Москвы увидели возможность «жить почти нормальной жизнью» в городе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Около 44% москвичей имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила в интервью «РИА Новости».

«Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета — антитела G в среднем имеют 43–44% москвичей», — отметила она.

По словам Раковой, этот уровень позволяет Москве «жить почти нормальной жизнью» с минимальными ограничениями. Заммэра добавила, что всего первым компонентом вакцины привиты около 1 млн москвичей, и около 80% из них уже привиты вторым.

В начале марта Ракова сообщила, что иммунитет к коронавирусной инфекции есть у 42–43% москвичей. На тот момент от COVID-19 привились более 700 тыс. человек, более 1 млн жителей столицы переболели инфекцией.