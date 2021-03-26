Следователи назвали основные версии крушения Ка-32 под Калининградом

СК рассматривает две версии крушения вертолета Ка-32 МЧС под Калининградом, сообщили РБК в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

«Две версии рассматриваются всегда при крушениях основные — это нарушение правил эксплуатации воздушного судна и какие-то внешние факторы», — сказали в управлении.

Вертолет Ка-32, на борту которого находились трое сотрудников регионального ГУ МЧС, потерпел крушение в нескольких км от берега в акватории Куршского залива.

Один из них сотрудников, двоих удалось спасти. Вертолет совершал учебный полет.