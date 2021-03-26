СК начал проверку после крушения вертолета МЧС в Калининградской области

Следователи начали проверку после крушения вертолета Ка-32 в Калининградской области, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

По предварительным данным, на потерпевшем крушение вертолете сотрудники Главного управления МЧС по региону совершали учебный полет. Ка-32 упал в акваторию Куршского залива в 5 км от поселка Головкино Полесского района. На борту находились три человека. В результате катастрофы один из них погиб, остальных спасли.

Позже в МЧС России уточнили, что среди пострадавших — командир и один из членов экипажа. Последний госпитализирован, командиру экипажа не потребовалась медицинская помощь. Ведомство сообщало, что вертолет упал в 5 км от города Полесска после того, как связь с ним оборвалась.

Проверка проводится в рамках ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).