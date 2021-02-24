В Красноярском крае совершил экстренную посадку вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 пассажиров и три членами экипажа совершил вынужденную посадку в Красноярском крае, передает ТАСС со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасения Виктора Дрегера.

«Вертолет Ми-8 авиакомпании «НорильскАвиа» выполнял полет по нефтепроводу. У него на борту находилось 3 члена экипажа, 16 пассажиров и около 500 кг груза. <...> В 10:45 (06:45 мск) совершил вынужденную посадку. Посадку выполнил благополучно», — сказал он.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, поводом для посадки стали неполадки в двигателе. По его словам, вертолет экстренно приземлился на Таймыре на озере Дуромой.

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