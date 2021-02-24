Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:04
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
В «Аэрофлоте» назвали сроки начала полетов «Победы» из Шереметьево Бизнес, 08:15 СМИ узнали о строительстве 145-метровой яхты для Абрамовича Бизнес, 08:14 Сможет ли новый глава Intel решить проблемы компании — The Economist Pro, 08:13 В Красноярском крае совершил экстренную посадку вертолет Ми-8 Общество, 08:08 Россияне пожаловались на отсутствие банкоматов и дешевого бензина на АЗС Общество, 08:04 Глава «Аэрофлота» — РБК: «Ожидаем восстановление рынка в 2022 году» Бизнес, 08:00 Как финтех-стартап привлекает инвесторов скандальным прошлым — Bloomberg Pro, 07:45 В торговом центре в Горно-Алтайске произошел пожар Общество, 07:40 Мобильные операторы увидели риски в новом порядке идентификации абонентов Технологии и медиа, 07:30 В Оренбуржье восстановили газоснабжение после разрыва газопровода Общество, 07:24 Четверть россиян сочли патриотизмом готовность говорить горькую правду Общество, 07:00 Перевозивший вахтовиков автобус сгорел на трассе в Красноярском крае Общество, 06:29 В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды Общество, 06:07 Врачи зафиксировали рост обращений россиян к психологам на фоне пандемии Общество, 06:05
Общество ,  
0 

В Красноярском крае совершил экстренную посадку вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 пассажиров и три членами экипажа совершил вынужденную посадку в Красноярском крае, передает ТАСС со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасения Виктора Дрегера.

«Вертолет Ми-8 авиакомпании «НорильскАвиа» выполнял полет по нефтепроводу. У него на борту находилось 3 члена экипажа, 16 пассажиров и около 500 кг груза. <...> В 10:45 (06:45 мск) совершил вынужденную посадку. Посадку выполнил благополучно», — сказал он.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, поводом для посадки стали неполадки в двигателе. По его словам, вертолет экстренно приземлился на Таймыре на озере Дуромой.

Четыре человека погибли при крушении вертолета на Виргинских островах
Общество
Фото:Joern Pollex / Getty Images

Материал дополняется.

вертолет вынужденная посадка Красноярский край
Материалы по теме
Четыре человека погибли при крушении вертолета на Виргинских островах
Общество
В Куршевеле рухнул вертолет с пятью людьми на борту
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter