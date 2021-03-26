Почти четверть россиян сменили профессию в год пандемии

По 11% опрошенных поменяли работу в сферах строительства и транспорта. Из тех, кто работал в строительстве, часто выбирали сферы производства и промышленности (13%), транспорта (7%) и ресторанов (4%). Транспорт и логистику поменяли на строительство 11% респондентов, на производство и промышленность — 9%, а на ретейл — 5%.
По 5% россиян переменили профессию в сферах банков и финансов, ресторанов и кафе, а также в сфере образования. 11% опрошенных, работавших в банковской сфере, трудоустроились в строительстве, 9% — в производстве и промышленности, а 2% — в IT. Из сферы ресторанов и кафе 7% граждан перешли в транспорт, 6% — в ретейл, а 3% — в строительство. Вместо работы в сферы образования чаще выбирали работу в IT (6%), маркетинге (5%) и ретейл (3%).
В сферах охраны и IT сменили род деятельности по 4% респондентов, по 3% — в маркетинге, медицине и ретейле.
Опрос проводился в марте 2021 года, в нем приняли участие боле 9 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет.
Ранее результаты исследования телемедицинского сервиса «Доктор рядом» и HeadHunter показали, что половина работающих россиян оказалась в состоянии эмоционального выгорания после 2020 года.
На постоянное напряжение пожаловался каждый второй респондент (50%), эмоциональную замкнутость (резистенцию) — почти две трети опрошенных (62%), истощение — 47%.