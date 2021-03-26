Почти четверть россиян сменили профессию в год пандемии

Лишь около четверти россиян (23%) в течение года, с марта 2020 года по февраль 2021-го, поменяли профессию, следует из данных опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» (есть у РБК).

При этом, 77% граждан на вопрос, меняли ли они профессию за последний год, ответили отрицательно.

Опрос проводился в марте этого года во всех округах России. В нем приняли участие более 9 тыс. человек.

Больше всего тех, кто переменил профессию, — в сфере производства и промышленности. — 19%. Многие из них перешли в строительство (9%), транспорт (7%) и охрану (6%).