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Правозащитники сообщили о задержании больше 30 человек в Минске

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В Минске во время празднования «Дня воли», по данным на 20:30 мск, задержали 35 человек. Об этом говорится в Telegram-канале правозащитного центра «Весна».

Кроме того, правозащитники сообщают о 48 задержанных в 18 других городах.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома и пресс-службу МВД Белоруссии.

«Днем воли» называют годовщину образования в 1918 году Белорусской народной республики. Праздник не является официальным, власти Белоруссии не согласовали проведение приуроченных к нему мероприятий.

В Минске повесили щиты с фото протестов и словами «ломать — не строить»
Политика
Фото:tut.by

Как передает Tut.by, в центр Минска стянули спецтехнику, движение транспорта в центре частично перекрыли. «Радио Свобода» сообщает, что милиция заблокировала вход в метро на станции «Площадь Якуба Коласа».

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Протесты в Белоруссии начались 9 августа прошлого года, после президентских выборов, и продолжались несколько месяцев. Оппозиция не согласна с результатами голосования, объявленными ЦИК, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80%.

Западные страны не признали Лукашенко легитимным президентом, сам он неоднократно обвинял Запад в организации протестов. Российские власти поздравили его с победой.

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