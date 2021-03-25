Правозащитники сообщили о задержании больше 30 человек в Минске

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В Минске во время празднования «Дня воли», по данным на 20:30 мск, задержали 35 человек. Об этом говорится в Telegram-канале правозащитного центра «Весна».

Кроме того, правозащитники сообщают о 48 задержанных в 18 других городах.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома и пресс-службу МВД Белоруссии.

«Днем воли» называют годовщину образования в 1918 году Белорусской народной республики. Праздник не является официальным, власти Белоруссии не согласовали проведение приуроченных к нему мероприятий.