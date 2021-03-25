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В МИДе заявили об «историческом минимуме» в отношениях с Канадой

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Канада довела отношения с Россией до исторического минимума, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Канадская правящая элита уже довела наши двусторонние отношения до исторического минимума ради бессмысленной и контрпродуктивной конфронтации с Россией в угоду геополитическим амбициям Вашингтона», — сказала Захарова.

Представитель министерства отметила, что решение Канады ввести санкции по «надуманному поводу преследований Алексея Навального и оппозиции в России» преследуют «русофобские инстинкты» и не вызывают удивление в России.

Захарова добавила, что изоляция Канады от России вредит интересам канадцев. Кроме того, подобное решение лишает внешнюю политику Канады самостоятельности и нацеленности на дипломатию, считает представитель МИДа. Россия, по ее словам, готова к взаимоуважительному диалогу, но на санкции будет отвечать зеркально и уже готовит ответные меры.

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Ранее Канада внесла в санкционный список директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и еще восемь граждан России из-за отравления и преследования Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает санкции Канады против России незаконными и предпримет встречные меры

Посольство России 24 марта также предупредило Канаду об ответных мерах на санкции против России. В посольстве посоветовали Оттаве заняться собственными внутренними проблемами и добавили, что разговаривать с Россией языком санкций контрпродуктивно.

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