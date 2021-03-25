В Ленобласти возбудили дело против отрицавшего холокост преподавателя

Владимир Матвеев (Фото: Владимир Матвеев / Facebook)

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в прокуратуре Ленинградской области в отношении профессора Владимира Матвеева, который на семинаре для педагогов отрицал холокост. Об этом сообщается на сайте прокуратуры области

«В ходе выступления один из лекторов в утвердительной форме сообщил слушателям вебинара, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было, назвал холокост мифом и выдумкой», — говорится в сообщении прокуратуры.

Решается вопрос об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма), по которой могут грозить штраф в размере до 300 тыс. руб., принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее отрицавшего холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ. «Профессор Владимир Матвеев больше не работает в СПбГЭУ», — заявил тогда представитель университета.