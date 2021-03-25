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В Ленобласти возбудили дело против отрицавшего холокост преподавателя

Владимир Матвеев
Владимир Матвеев (Фото: Владимир Матвеев / Facebook)

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в прокуратуре Ленинградской области в отношении профессора Владимира Матвеева, который на семинаре для педагогов отрицал холокост. Об этом сообщается на сайте прокуратуры области

«В ходе выступления один из лекторов в утвердительной форме сообщил слушателям вебинара, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было, назвал холокост мифом и выдумкой», — говорится в сообщении прокуратуры.

Решается вопрос об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма), по которой могут грозить штраф в размере до 300 тыс. руб., принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Ранее отрицавшего холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ. «Профессор Владимир Матвеев больше не работает в СПбГЭУ», — заявил тогда представитель университета.

В администрации Ленинградской области называли слова профессора «частным мнением». Там рассказали, что Ленинградский институт развития образования, организовавший вебинар, не занимается предварительной цензурой выступающих.

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