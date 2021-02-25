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Отрицавшего Холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ

Владимир Матвеев
Владимир Матвеев (Фото: Владимир Матвеев / Facebook)

Руководство Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) уволило профессора Владимира Матвеева, который выступил с отрицанием Холокоста. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе СПбГЭУ.

«Профессор Владимир Матвеев больше не работает в СПбГЭУ», — заявил представитель пресс-службы.

30 января в СПбГЭУ сообщили, что обстоятельства онлайн-лекции Матвеева, где он это заявил, должна была рассмотреть вузовская комиссия по этике, но заседание было перенесено на февраль, поскольку лектор попал в больницу.

Facebook запретила отрицающий Холокост контент
Общество
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Как рассказал «Фонтанке» сам Матвеев, в ночь на 29 января он перенес операцию на сердце, его «действительно довели».

Ранее на сайте Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга сообщалось, что Матвеев провел семинар для заместителей директоров школ Ленинградской области в преддверии Дня памяти жертв Холокоста. На лекции он заявил, что Холокост — миф, его жертвы — преступники, а печи Освенцима использовались для дезинфекции. Главный раввин Санкт-Петербурга Менахем Певзнер потребовал разобраться в случившемся, считая недопустимым, что людям, придерживающимся таких взглядов, доверили преподавательскую работу.

В администрации Ленинградской области слова профессора назвали частным мнением. Там отметили, что Ленинградский институт развития образования, организовавший вебинар, предварительно не цензурирует выступления лекторов.

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Матвеев был профессором кафедры бизнес-информатики факультета экономики и финансов Северо-западного университета управления (филиал РАНХиГС), а в СПбГЭУ разрабатывал программу направления «Государственное и муниципальное управление в сфере национальной безопасности». Ранее в СЗИУ РАНХиГС сообщили, что руководство института считает неприемлемым продолжение работы Матвеева в вузе. На Матвеева подал заявление главный раввин Петербурга Менахем Певзнер. Как передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, прокуратура Ленинградской области начала проверку. 

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