Отрицавшего Холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ

Владимир Матвеев (Фото: Владимир Матвеев / Facebook)

Руководство Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) уволило профессора Владимира Матвеева, который выступил с отрицанием Холокоста. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе СПбГЭУ.

«Профессор Владимир Матвеев больше не работает в СПбГЭУ», — заявил представитель пресс-службы.

30 января в СПбГЭУ сообщили, что обстоятельства онлайн-лекции Матвеева, где он это заявил, должна была рассмотреть вузовская комиссия по этике, но заседание было перенесено на февраль, поскольку лектор попал в больницу.

Как рассказал «Фонтанке» сам Матвеев, в ночь на 29 января он перенес операцию на сердце, его «действительно довели».