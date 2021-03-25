Путин раскритиковал моду на «оголтелых энкавэдэшников» в кино

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На международные кинофестивали от России берут только фильмы о проблемах советского времени с «модой на оголтелых энкавэдэшников», поэтому авторы снимают такое кино, чтобы «проскочить», заявил президент Владимир Путин на встрече с лауреатами премий главы государства для молодых деятелей культуры и за произведения для детей, трансляция шла на телеканале «Россия 24».

В ходе встречи сценарист Игорь Угольников обратил внимание президента на «киноподделки» о войне с «оголтелыми энкавэдэшниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат» и заявил, что после таких картин приходится возвращать доверие зрителя к отечественному кино.

«По поводу «моды на оголтелых энкавэдэшников» при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают», — сказал Путин.

По мнению Путина, авторы таких фильмов заранее знают, что может «проскочить» и делают на это упор. Он подчеркнул, что проблем в новейшей истории достаточно и там есть на что обратить внимание, однако «это не должно застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны».