Лукашенко назвал Владивосток не чужим городом для белорусов

Александр Лукашенко и Олег Кожемяко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко заявил, что Владивосток не чужой для белорусов город. Об этом сообщается на сайте президента республики.

«Приморский край — давний и перспективный партнер Беларуси на Дальнем Востоке. Я всегда об этом говорю и убежден, что вы именно так понимаете мою позицию: Владивосток далеко, но он нам не чужой», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что сегодня на территории бывшего СССР уже существуют суверенные и независимые государства, но «наше отечество от Бреста до Владивостока так и осталось».

Лукашенко сообщил, что хоть товарооборот с Приморским краем по итогам прошлого года немного просел, заметно активизировались деловые контакты. «Такая активная работа, несомненно, принесет практические дивиденды, положительно скажется на росте взаимной торговли, эффективной реализации инфраструктурных проектов», — сказал президент Белоруссии.