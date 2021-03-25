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Лукашенко назвал Владивосток не чужим городом для белорусов

Александр Лукашенко и Олег Кожемяко
Александр Лукашенко и Олег Кожемяко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко заявил, что Владивосток не чужой для белорусов город. Об этом сообщается на сайте президента республики.

«Приморский край — давний и перспективный партнер Беларуси на Дальнем Востоке. Я всегда об этом говорю и убежден, что вы именно так понимаете мою позицию: Владивосток далеко, но он нам не чужой», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что сегодня на территории бывшего СССР уже существуют суверенные и независимые государства, но «наше отечество от Бреста до Владивостока так и осталось».

Лукашенко заявил о едином отечестве от Бреста до Владивостока
Политика
Александр Лукашенко

Лукашенко сообщил, что хоть товарооборот с Приморским краем по итогам прошлого года немного просел, заметно активизировались деловые контакты. «Такая активная работа, несомненно, принесет практические дивиденды, положительно скажется на росте взаимной торговли, эффективной реализации инфраструктурных проектов», — сказал президент Белоруссии.

По завершении встречи губернатор Олег Кожемяко пригласил Александра Лукашенко приехать осенью текущего года во Владивосток и пообещал к этому времени открыть там «торговый дом Беларуси».

Президент Белоруссии и губернатор Приморья уже встречались в сентябре. Лукашенко тогда сообщил, что хотел бы посетить Дальний Восток и другие регионы России в 2021 году. «Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка — все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы», — пообещал он.
 

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