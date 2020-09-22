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Лукашенко пожелал посетить Дальний Восток после рассказов Путина

Александр Лукашенко и Олег Кожемяко (слева направо) во время встречи
Александр Лукашенко и Олег Кожемяко (слева направо) во время встречи (Фото: Максим Гучек /БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы посетить Дальний Восток и другие регионы России в 2021 году. Об этом он заявил во время встречи с главой Приморского края Олегом Кожемяко, передает БелТА.

По словам Лукашенко, его российский коллега Владимир Путин на встречах «больше говорит о Приморском крае, чем о Питере». Путин, пересказывает Лукашенко, настаивает на том, чтобы белорусский лидер обязательно побывал в регионе и увидел, что там сделано в последнее время.

«Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка — все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы», — пообещал Лукашенко.

Он добавил, что хотел бы побывать в российских регионах, если Минск и Москва смогут договориться по поводу участия белорусских рабочих в строительстве космодрома Восточный.

«Я хотел бы побыть там, если мы договоримся. Посмотреть, как начнут работу наши строители, и до Камчатки посетить этот регион», — сказал Лукашенко, добавив, что ему бы хотелось узнать, «что на самом деле представляет собой этот край».

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На встрече с Кожемяко белорусский лидер также заявил, что президент России попросил его «посмотреть» на проект космодрома. «Хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть, и два», — говорил Лукашенко, добавляя, что необходимо только договориться.

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Делегация Приморского края России прилетела в Белоруссию три дня назад. Кожемяко встретился с премьер-министром Белоруссии, министром сельского хозяйства, а также с главой Могилевской области. Члены делегации посетили машиностроительные и продовольственные предприятия Белоруссии, во время которых провели переговоры с их руководством.

Визит делегации Приморского края проходит на фоне протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Лукашенко победил, набрав 80% голосов. Однако оппозиция и протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы и на них победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая, по официальным данным, набрала всего 10,1% голосов.

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