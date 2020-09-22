Лукашенко пожелал посетить Дальний Восток после рассказов Путина

Александр Лукашенко и Олег Кожемяко (слева направо) во время встречи (Фото: Максим Гучек /БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы посетить Дальний Восток и другие регионы России в 2021 году. Об этом он заявил во время встречи с главой Приморского края Олегом Кожемяко, передает БелТА.

По словам Лукашенко, его российский коллега Владимир Путин на встречах «больше говорит о Приморском крае, чем о Питере». Путин, пересказывает Лукашенко, настаивает на том, чтобы белорусский лидер обязательно побывал в регионе и увидел, что там сделано в последнее время.

«Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка — все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы», — пообещал Лукашенко.

Он добавил, что хотел бы побывать в российских регионах, если Минск и Москва смогут договориться по поводу участия белорусских рабочих в строительстве космодрома Восточный.

«Я хотел бы побыть там, если мы договоримся. Посмотреть, как начнут работу наши строители, и до Камчатки посетить этот регион», — сказал Лукашенко, добавив, что ему бы хотелось узнать, «что на самом деле представляет собой этот край».