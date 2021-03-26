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Почти половина россиян не поменяла мнения о курьерах вопреки пандемии

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Отношение почти половины россиян к курьерам во время пандемии не поменялось, следует из результатов онлайн-опроса, проведенного «Авито Работа» (есть у РБК).

Так, 38% респондентов улучшили свое отношение к обслуживающему персоналу (курьеры, грузчики, доставщики еды), из них 18% заявили, что за это время их отношение сильно поменялось в позитивную сторону, а 20% — что немного улучшилось. В то же время почти половина опрошенных (47%) не изменили своего отношения, и всего 4% его ухудшили.

Женщины (22%) чаще мужчин (14%) заявляли о значительном улучшении своего отношения к представителям сферы обслуживания. Наибольшие позитивные изменения были зафиксированы в Москве, Самаре и Казани.

Кроме того, в опросе россияне оценили, как прошедший год пандемии отразился на объеме их работы. Среди респондентов 15% рассказали, что за 2020 год они стали работать больше, а 14% признались, что объем задач на текущем месте у них уменьшился. Еще у 9% появилась дополнительная подработка, и тот же процент опрошенных заявил, что вовсе потерял работу.

Топ-менеджер «Яндекса» предупредил о нехватке курьеров для доставки
Технологии и медиа
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее россияне после пандемии оценили возможность пойти работать курьером. Так, возможность поработать курьером рассматривали 11% участников опроса, и почти каждый второй — 46% — был готов уйти в доставку, если не удастся найти работу по профессии.

После введения жестких карантинных мер весной 2020 года, когда в стране были объявлены нерабочие недели и запрещен выход на улицу, значительно возрос спрос на курьерские услуги. Многие люди перешли на заказы онлайн, ресторанам, магазинам и другим предприятиям сферы услуг разрешили работать или навынос, или через курьерскую доставку.

Однако и после отмены ограничений высокий спрос на курьерскую доставку продуктов и товаров сохранился. В октябре 2020 года топ-менеджеры крупных компаний, в том числе «Яндекса» и Wildberries, заявили, что столкнулись с проблемой нехватки курьеров. Проблему с набором курьеров подтвердили тогда и в сервисах доставки, отметив, что дефицит кадров на этом направлении сохраняется уже несколько месяцев.

Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли
Бизнес
Фото:John Stillwell / ТАСС

В июле 2020 года аналитики Data Insight подсчитали, что три месяца самоизоляции привели в онлайн-магазины не менее 10 млн новых покупателей, причем большинство из них, считают эксперты, после снятия ограничений на передвижение продолжили совершать покупки через интернет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Майя Бобенко Майя Бобенко, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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