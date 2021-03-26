Почти половина россиян не поменяла мнения о курьерах вопреки пандемии

Фото: Андрей Любимов / РБК

Отношение почти половины россиян к курьерам во время пандемии не поменялось, следует из результатов онлайн-опроса, проведенного «Авито Работа» (есть у РБК).

Так, 38% респондентов улучшили свое отношение к обслуживающему персоналу (курьеры, грузчики, доставщики еды), из них 18% заявили, что за это время их отношение сильно поменялось в позитивную сторону, а 20% — что немного улучшилось. В то же время почти половина опрошенных (47%) не изменили своего отношения, и всего 4% его ухудшили.

Женщины (22%) чаще мужчин (14%) заявляли о значительном улучшении своего отношения к представителям сферы обслуживания. Наибольшие позитивные изменения были зафиксированы в Москве, Самаре и Казани.

Кроме того, в опросе россияне оценили, как прошедший год пандемии отразился на объеме их работы. Среди респондентов 15% рассказали, что за 2020 год они стали работать больше, а 14% признались, что объем задач на текущем месте у них уменьшился. Еще у 9% появилась дополнительная подработка, и тот же процент опрошенных заявил, что вовсе потерял работу.