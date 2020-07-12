Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли

Режим самоизоляции привел в российскую онлайн-торговлю не менее 10 млн покупателей, утверждают аналитики Data Insight. По их оценке, новые потребительские привычки ускорят рост интернет-торговли с прежних среднегодовых 28 до 33%

Фото: John Stillwell / ТАСС

Пандемия коронавируса увеличит динамику роста российской интернет-торговли, утверждают аналитики Data Insight в отчете, с которым ознакомился РБК. С 2019 по 2024 год среднегодовой темп его роста составит 33,2%, за пять лет объем продаж товаров в онлайне вырастет с 1,7 трлн до 7,2 трлн руб. (с НДС). Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п.п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб.

В 2011–2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%. За эти годы продажи товаров через интернет выросли с 235 млрд до 1,7 трлн руб.

Как считали Прогнозы и анализ Data Insight построены на данных продаж товаров российскими интернет-магазинами отечественным покупателям. Не учитываются продажи услуг, контента, лотерей, а также покупки нерезидентов России и покупки россиян в иностранных интернет-магазинах, не имеющих российского представительства и местных складов.

Аналитики Data Insight называют несколько факторов, как коронавирус изменил рынок интернет-торговли.