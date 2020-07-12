Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
В Москве за сутки выздоровели 465 пациентов с COVID-19 Общество, 10:10 Woman Who Matters: Анна Рудакова — о рабочем графике, воспитании и детях РБК Стиль и Поклонная 9, 10:07 Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли Бизнес, 10:00 Собянин описал загрузку дорог после самоизоляции словами «будь здоров» Общество, 09:56 Жители Хабаровска второй день подряд вышли на улицы в поддержку Фургала Политика, 09:21 На застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер Бизнес, 09:01 В Москве девушка умерла на собственной свадьбе Общество, 08:59 На Урале умер первым нашедший палатку группы Дятлова турист Общество, 08:39 Ричард Ньютон — РБК Pro: «Нельзя стать цифровым, просто запустив сайт» Pro, 08:00 В Польше стартовал второй тур выборов президента Политика, 08:00 Синоптики предупредили о прохождении холодного фронта через Москву Общество, 07:57 Ученые завершили испытания российской вакцины от COVID-19 Общество, 07:21 Петр Ян стал вторым российским чемпионом UFC после Нурмагомедова Спорт, 07:06 СМИ узнали о бежавшем из Китая для разоблачения правды о COVID вирусологе Общество, 06:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли

Режим самоизоляции привел в российскую онлайн-торговлю не менее 10 млн покупателей, утверждают аналитики Data Insight. По их оценке, новые потребительские привычки ускорят рост интернет-торговли с прежних среднегодовых 28 до 33%
Фото: John Stillwell / ТАСС
Фото: John Stillwell / ТАСС

Пандемия коронавируса увеличит динамику роста российской интернет-торговли, утверждают аналитики Data Insight в отчете, с которым ознакомился РБК. С 2019 по 2024 год среднегодовой темп его роста составит 33,2%, за пять лет объем продаж товаров в онлайне вырастет с 1,7 трлн до 7,2 трлн руб. (с НДС). Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п.п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб.

В 2011–2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%. За эти годы продажи товаров через интернет выросли с 235 млрд до 1,7 трлн руб.

Как считали

Прогнозы и анализ Data Insight построены на данных продаж товаров российскими интернет-магазинами отечественным покупателям. Не учитываются продажи услуг, контента, лотерей, а также покупки нерезидентов России и покупки россиян в иностранных интернет-магазинах, не имеющих российского представительства и местных складов.

Аналитики Data Insight называют несколько факторов, как коронавирус изменил рынок интернет-торговли.

  • Три месяца самоизоляции привели в онлайн-магазины не менее 10 млн человек. Большинство новых покупателей, по мнению Data Insight, после снятия ограничений на передвижение продолжат совершать покупки через интернет.
  • Наибольший вклад в развитие отрасли внесут онлайн-продажи товаров повседневного спроса: в этой категории, составляющей более половины всей розничной торговли в России, до сих пор самый низкий процент проникновения интернет-торговли. В первой половине 2020 года онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,3 раза.
  • Падение покупательской способности оказывает влияние только на премиальное потребление, тогда как обычные онлайн-покупки растут за счет каннибализации офлайн-продаж.
  • Изоляция привела к тому, что потребители совершали в онлайне больше покупок, чем обычно, тратя каждый раз больше денег. Такое поведение продолжится еще в течение нескольких месяцев — покупатели будут избегать многолюдных точек продаж традиционной розницы.
  • Вынужденный переход на удаленную работу повлечет за собой пересмотр многими компаниями офисной политики: 5–7 млн человек в России могут перейти на удаленную работу, часть из них может уехать из мегаполисов, что даст стимул для развития интернет-торговли в регионах.

Траты россиян в зарубежных интернет-магазинах снизились впервые за 10 лет
Бизнес
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Крупнейшие игроки российского интернет-торговли — компании Wildberries и Ozon — согласны с тем, что развитие рынка ускорилось. С апреля по июнь аудитория покупателей Wildberries, по словам представителя ретейлера, увеличилась примерно на 6 млн и достигла 30 млн зарегистрированных пользователей. В апреле этого года рост оборота Ozon составил почти 200%, утверждает представитель компании. По ее словам, на пике пандемии, в апреле, число новых клиентов, впервые сделавших покупки на площадке, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти вдвое, и большая часть этих клиентов не только совершают повторные покупки в июне и июле, но и приобретает подписку на премиальный сервис.

По итогам второго квартала этого года продажи товаров для красоты выросли год к году на 208%, игрушек — на 256%, товаров для дома и дачи — на 320%, книг и канцелярских товаров — на 496%, а продуктов питания — сразу на порядок, перечисляет представитель Wildberries.

Автор: Анна Левинская
Теги: онлайн-торговля, Data Insight, Прогноз
Материалы по теме
Траты россиян в зарубежных интернет-магазинах снизились впервые за 10 лет
Бизнес
Кабмин утвердил порядок онлайн-продажи безрецептурных лекарств
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter