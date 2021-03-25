Россияне после пандемии оценили возможность пойти работать курьером

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,15 (+0,8) Инвестиции, 24 мар, 12:49
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 90,05 (+0,28) Инвестиции, 24 мар, 12:49
Как управлять командировками в пандемию. Пять кейсов РБК и Smartway, 07:08 В Минобороны заявили о «ментальной войне» США против России Политика, 07:04 Экономист назвал три главных последствия пандемии COVID-19 для мира Политика, 07:00 С космодрома «Восточный» стартовала первая в этом году ракета «Союз» Общество, 06:28 Bloomberg сообщил о резком росте поставок нефти из России в США Бизнес, 06:26 Рецепты для умной духовки от шеф-повара Марка Стаценко РБК и Miele, 06:25 В Забайкальском крае самоизоляцию для пожилых отменят с 31 марта Общество, 06:13 Россияне после пандемии оценили возможность пойти работать курьером Общество, 06:01 Абрамченко поручила разработать сметы рекультивации свалок на ₽124 млрд Бизнес, 06:00 МВД подтвердило намерение ужесточить наказание за повторную пьяную езду Общество, 05:58 СМИ сообщили о переговорах Трампа с разработчиками для создания соцсети Политика, 05:39 Как правильно молоть кофе разных сортов РБК Cтиль и De’Longhi, 05:27 Цена Brent выросла на 5% после блокировки Суэцкого канала Экономика, 05:00 В Японии стартовала эстафета олимпийского огня Общество, 04:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россияне после пандемии оценили возможность пойти работать курьером

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Каждый шестой россиянин работал курьером, а хотя бы один знакомый курьер есть в окружении 38% участников опроса, который провел онлайн-ретейлер «Самокат» (результаты есть у РБК).

Большинство респондентов (70%) заявили, что считают работу курьера сложной. Еще больше опрошенных — 75% — сообщили, что всегда благодарят сотрудников за доставку.

Почти треть респондентов — 30% — уверены, что курьеры должны зарабатывать от 50 тыс. до 80 тыс. руб. в месяц, вдвое больше — 64% — назвали зарплату от 20 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц.

В настоящее время рассматривают возможность поработать курьером 11% участников опроса, почти каждый второй — 46% — готов уйти в доставку, если не удастся найти работу по профессии. 29% респондентов назвали эту деятельность идеальным вариантом для подработки, а 63% — для студентов и людей без опыта работы.

В год пандемии чаще стали пользоваться услугами курьера 97% ответивших на вопросы. При этом скорость доставки была названа как самое важное качество в работе курьерской службы: это стало определяющим фактором для 85% опрошенных. Важными также оказались стоимость доставки (83%) и бережное отношение к товарам (80%).

В опросе участвовали 2169 человек.

Россияне назвали главные упущенные до пандемии возможности
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Почему ФНС решила нагрянуть к вам с выездной налоговой проверкой РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon

Ранее опрос сервиса Superjob показал, что если бы россияне могли вернуться в прошлое, в период до пандемии, и дать самим себе совет, то самым популярным предостережением стала бы рекомендация «не нервничать». На втором месте — совет соблюдать коронавирусные ограничения.

Вариант с советом меньше нервничать выбрали 15% опрошенных. На необходимости соблюдения противовирусных мер и ограничений настаивали бы 11%. Такую же долю набрал вариант с советом «не сдаваться и верить в себя». 9% посоветовали бы самим себе до пандемии больше работать и накопить подушку безопасности, 7% — не совершать карьерных ошибок, например не увольняться или найти стабильную работу. 4% посоветовали бы заняться образованием, чуть меньше, 3%, — не влезать в долги, не брать кредиты и экономить.

Только 2% дали бы совет беречь родных и близких. При этом забота о родных по популярности сравнялась с вариантом «купить акции, валюту, биткоин или недвижимость». 12% никакого совета самим себе в прошлом давать бы не стали: они выбрали вариант «пусть все идет своим чередом».

Автор
Владислав Гордеев
Материалы по теме
Россиянин из Твери не забрал лотерейный выигрыш в 335 млн руб.
Общество
Половина россиян заявили о выгорании на работе
Общество
Четверть россиян отказались от 4-дневной недели и новых праздников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter