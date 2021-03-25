Россияне после пандемии оценили возможность пойти работать курьером

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Каждый шестой россиянин работал курьером, а хотя бы один знакомый курьер есть в окружении 38% участников опроса, который провел онлайн-ретейлер «Самокат» (результаты есть у РБК).

Большинство респондентов (70%) заявили, что считают работу курьера сложной. Еще больше опрошенных — 75% — сообщили, что всегда благодарят сотрудников за доставку.

Почти треть респондентов — 30% — уверены, что курьеры должны зарабатывать от 50 тыс. до 80 тыс. руб. в месяц, вдвое больше — 64% — назвали зарплату от 20 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц.

В настоящее время рассматривают возможность поработать курьером 11% участников опроса, почти каждый второй — 46% — готов уйти в доставку, если не удастся найти работу по профессии. 29% респондентов назвали эту деятельность идеальным вариантом для подработки, а 63% — для студентов и людей без опыта работы.

В год пандемии чаще стали пользоваться услугами курьера 97% ответивших на вопросы. При этом скорость доставки была названа как самое важное качество в работе курьерской службы: это стало определяющим фактором для 85% опрошенных. Важными также оказались стоимость доставки (83%) и бережное отношение к товарам (80%).