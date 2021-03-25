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Выданного Австрией экс-чиновника Минкультуры доставили в Москву

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Экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в хищении выделенных на реконструкцию Эрмитажа более 900 млн руб., доставлен в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву из Вены доставлен Борис Мазо», — рассказала Волк.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что Австрия выдала России Мазо, экстрадиции которого ведомство добивалось с 2018 года.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

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Общество
Борис Мазо

По данным следствия, в 2015 году организованной группой под руководством бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, в которую входили Мазо и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, совершено хищение бюджетных средств на сумму свыше 916 млн руб. Эта сумма была выделена на строительство комплекса зданий и фондохранилища «Эрмитажа».

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В ходе расследования также установлена причастность Мазо к совершению преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и ч. 3 ст. 210 УК (создание преступного сообщества).

МВД России Минкульт экстрадиция коррупция
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