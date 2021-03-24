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В Казани мужчина поджег опорный пункт полиции

Полиция Татарстана разыскивает мужчину, подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции в Казани. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

По данным ведомства, инцидент произошел в пункте отдела полиции № 14 УМВД России по городу Казани поселка Дербышки.

«Неизвестный зашел с канистрой бензина в опорный пункт <...>, облил горючей жидкостью пол тамбура и поджег», — говорится в сообщении ведомства. После поджога подозреваемый скрылся с места преступления.

В министерстве сообщили, что личность гражданина установлена и наружные службы полиции уже ориентированы на розыск и его задержание.

Следственное управление республики возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога), которое наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

В ведомстве добавили, что в момент поджога в помещении находился сотрудник, который и вызвал на место экстренные службы, ликвидировавшие возгорание.

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Фото:Virginie Lefour / Keystone Press Agency / Global Look Press

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В декабре в селе Шалинское в Красноярском крае неизвестный пытался поджечь отдел полиции, кинув в него бутылку с зажигательной смесью. Тогда огонь удалось оперативно потушить, а через час задержать преступника.

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