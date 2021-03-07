В Волгограде мужчина напал со стамеской на полицейского

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Волгограде мужчина с психическим заболеванием совершил нападение на сотрудника полиции. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, утром полицейский патрульно-постовой службы, направляясь на службу, стал свидетелем того, как мужчина в майке и трико угрожал предметом, похожим на нож, другому мужчине. Он попытался задержать нападавшего, на что тот «стал кидаться с этим предметом на полицейского, пытаясь его ударить», после чего убежал.

«В ходе преследования полицейский вызвал подкрепление, мужчина убегал, попутно кидал кирпичи в проезжающие машины. У одного из домов полицейский применил перцовый газ, наручники, выбил этот предмет — это оказалась стамеска. Приехало подкрепление, его доставили в отдел полиции», — рассказали в региональном МВД.

Правоохранительные органы установили личность нападавшего: им оказался мужчина 1974 года рождения, состоявший на специализированном медицинском учете по психическому заболеванию.