В Великобритании разбился военный самолет

Hawk T1 (Фото: raf.mod.uk)

В графстве Корнуолл на западе Англии потерпел крушение штурмовик Hawk T1. Об этом сообщает Sky News.

В Минобороны Великобритании каналу подтвердили, что самолет принадлежит 736-й эскадрилье военно-морской авиации, расположенной на авиабазе Culdrose. Оба члена экипажа самолета катапультировались и выжили.

«Экстренные службы в настоящее время находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон. Они были направлены туда после сообщений о падении самолета», — сообщает в Twitter местная полиция. Двух человек госпитализировали, угрозы их жизни нет.

В середине марта возле аэропорта Алма-Аты потерпел крушение самолет Ан-26, который принадлежал пограничной службе комитета национальной безопасности Казахстана. Агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта передавало, что на борту находились шесть человек. В МЧС сообщали, что погибли четыре человека, двое пострадали.