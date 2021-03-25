Сенатор объяснил, почему запуски ракет КНДР несут угрозу для России

Владимир Джабаров (Фото: Global Look Press )

Ракетные запуски, которые проводит КНДР, могут угрожать безопасности российских регионов у границы с Северной Кореей. Об этом заявил «РИА Новости» сенатор, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, это связано с тем, что у ракет КНДР «технический уровень и точность попадания не самые высокие». «Россия, конечно, против проведения подобных запусков», — сказал Джабаров.

В то же время он подчеркнул, что метод санкционного давления не поможет повлиять на политику Пхеньяна по этому вопросу. «Методами угроз на Северную Корею не воздействовать, они ребята стойкие, поэтому введение новых дополнительных санкций ничего не даст», — объяснил он.

Россия граничит с КНДР, хотя граница с Северной Кореей — самая маленькая из всех рубежей России, всего около 40 км. В радиус зоны потенциального поражения северокорейскими ракетами (до 4 тыс. км у ракеты «Мусудан», 6,7 тыс. км у ракеты Т«Тэпходон») попадают территории Дальнего Востока, в том числе Приморский край, Сахалин, Еврейская автономная область, Хабаровский край.