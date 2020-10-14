Прокуратура начала проверку после задержки рейса Красноярск — Анталья

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 77,29 (+0,26) Инвестиции, 13 окт, 13:16
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 91,07 (+0,07) Инвестиции, 13 окт, 13:16
В Москве из-за пандемии не откроется половина новых ТЦ Недвижимость, 12:51 Парламент Киргизии повторно назначил нового премьер-министра Политика, 12:46 Препараты от COVID-19 включили в список жизненно важных лекарств Общество, 12:46 Сколько стоит утрата интеллектуальных прав и как ее избежать Партнерский материал, 12:45 Пригожин подал иски к Навальному и Соболь по 5 млн руб. Общество, 12:40 Российский «Союз» состыковался с МКС. Видео Общество, 12:36 Шойгу попросил Баку и Ереван соблюдать договор о перемирии Политика, 12:35 «Норникель» поспорил с красноярским губернатором о выплатах в бюджет Общество, 12:29 Autodesk Pro Forum 2020: три фактора стабильности бизнеса Партнерский материал, 12:29 Большинство родителей и учителей сошлись в оценке дистанционных уроков Общество, 12:27 Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика Общество, 12:18 Продавцы элитного жилья в Лондоне перестали торговаться Недвижимость, 12:13 Фергюсон заявил о долге Нурмагомедова в размере $200 тыс. Спорт, 12:13 Лавров счел правильным отправить в Карабах военных наблюдателей из России Политика, 12:11
Общество ,  
0 

Прокуратура начала проверку после задержки рейса Красноярск — Анталья

Фото:Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту задержки рейса из Красноярска в турецкую Анталью из-за технической неисправности судна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вылет чартерного рейса из Красноярска с 186 пассажирами на борту планировался авиакомпанией 14 октября в 1:45 по местному времени (21:45 мск 13 октября. — РБК), однако ввиду технической неисправности самолета Boeing 737-800 отложен до прибытия резервного воздушного судна», — говорится в сообщении прокуратуры.

Пассажирский самолет вернулся в Пулково из-за неисправности шасси
Общество
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Ведомство указывает, что всем пассажирам выдали еду и напитки, 61 человека разместили в гостинице.

В пресс-службе Azur Air РБК также сообщили, что резервный борт пассажирам предоставят по технической причине. Подробности в компании не раскрыли. «В данный момент пассажиры рейса Красноярск — Анталья уже на борту, буквально в эти минуты воздушное судно вылетает по запланированному маршруту», — добавили в пресс-службе.

В Azur Air также принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

задержка рейса Красноярск AZUR Air Анталья
Материалы по теме
Летевший из Москвы в Омск самолет сел в Екатеринбурге из-за неисправности
Общество
Пассажирский самолет вернулся в Пулково из-за неисправности шасси
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter