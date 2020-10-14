Прокуратура начала проверку после задержки рейса Красноярск — Анталья

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту задержки рейса из Красноярска в турецкую Анталью из-за технической неисправности судна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вылет чартерного рейса из Красноярска с 186 пассажирами на борту планировался авиакомпанией 14 октября в 1:45 по местному времени (21:45 мск 13 октября. — РБК), однако ввиду технической неисправности самолета Boeing 737-800 отложен до прибытия резервного воздушного судна», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство указывает, что всем пассажирам выдали еду и напитки, 61 человека разместили в гостинице.

В пресс-службе Azur Air РБК также сообщили, что резервный борт пассажирам предоставят по технической причине. Подробности в компании не раскрыли. «В данный момент пассажиры рейса Красноярск — Анталья уже на борту, буквально в эти минуты воздушное судно вылетает по запланированному маршруту», — добавили в пресс-службе.