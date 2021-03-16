Самолет Airbus A320neo, вылетевший из аэропорта Новосибирска в Иркутск, вернулся обратно из-за неисправности, сообщается на странице Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК в социальной сети «ВКонтакте». Следователи начали проверку.

По предварительным данным СК, 16 марта в 02:23 по местному (22:23 мск) лайнер вылетел из аэропорта «Толмачево», однако после взлета сработал датчик отказа правого двигателя. Командир Airbus принял решение вернуться в Новосибирск. Воздушное судно благополучно приземлилось.

На борту самолета находились 154 пассажира, в том числе ребенок. В результате инцидента никто не пострадал.

В середине марта самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Тюмени, причиной стал отказ второго двигателя. На борту лайнера тогда находились 197 пассажиров и семь членов экипажа. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре организовали проверку.