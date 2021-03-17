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Гидрометцентр предупредил россиян о перепадах температур в марте

Большие температурные перепады, наблюдавшиеся с начала марта, характерны для весны. Об этом в интервью «РИА Новостям» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Не следует ожидать, что весна идет монотонно, как бронепоезд <...> Небольшой плюс днем, потом минус. Это такой типичный приход весны», — сказал он.

В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Центральной России
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По словам Вильфанда, в ближайшую неделю сохранится неустойчивый характер погоды. В начале недели будет наблюдается превышение нормы на пять градусов, а в выходные ниже нормы на два градуса.

Ранее Вильфанд заявил, что весенняя погода с устойчивой температурой 15–18 градусов тепла придет в центр европейской части России через месяц-полтора. По его словам, статистика говорит о том, что весна в регионе «приходит медленно».

Гидрометцентр Роман Вильфанд погода март весна
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