Гидрометцентр предупредил россиян о перепадах температур в марте

Большие температурные перепады, наблюдавшиеся с начала марта, характерны для весны. Об этом в интервью «РИА Новостям» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Не следует ожидать, что весна идет монотонно, как бронепоезд <...> Небольшой плюс днем, потом минус. Это такой типичный приход весны», — сказал он.

По словам Вильфанда, в ближайшую неделю сохранится неустойчивый характер погоды. В начале недели будет наблюдается превышение нормы на пять градусов, а в выходные ниже нормы на два градуса.

Ранее Вильфанд заявил, что весенняя погода с устойчивой температурой 15–18 градусов тепла придет в центр европейской части России через месяц-полтора. По его словам, статистика говорит о том, что весна в регионе «приходит медленно».