В Туркменистане представили новую песню президента страны Бердымухамедова

В туркменской столице Ашхабаде представили песню «Мой белый город — Ашхабад», текст которой написал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, а музыку — его внук Керим Бердымухамедов, передает Turkmenportal.

Исполнение состоялось по случаю награждения одного из конюхов нагрудным знаком к почетному званию «Народный коневод Туркменистана». На церемонии также выступали деятели искусства, писатели и журналисты.

Это не первый творческий опыт Бердымухамедова. В 2015 году президент Туркменистана сочинил стих «Вперед! Только вперед, край родной — Туркменистан!» и опубликовал его в туркменской газете.

В 2017-м он сочинил и исполнил вместе с внуками песню «Помню», а в 2018-м составил текст песни «Спортивный Туркменистан». Музыку к ней тогда тоже написал внук главы государства. Позже они вместе исполнили в стиле рэп получившуюся композицию.