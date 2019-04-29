Опубликовано видео с читающим рэп президентом Туркмении

В Сети появилось видео, на котором президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов читает рэп про жеребенка по кличке Ровач вместе со своим внуком Керимгулы. Ролик опубликован на канале «Хроника Туркменистана» в YouTube.

Песня является наложенным на музыку стихотворением Бердымухамедова, которое он написал еще в январе. Как сообщала туркменская газета «Золотой век», глава государства написал его после рождения жеребенка в первый день 2019 года. Коня назвали Ровач, что значит «Процветание».

Летом 2018 года Бердымухамедов сочинил текст песни «Спортивный Туркменистан». Позже глава государства с внуком исполнил ее в стиле рэп, куплеты они пели по очереди на туркменском и английском языках.