Пользователи пожаловались на сбои в работе Google и YouTube в России

Российские пользователи заявили о сбое в работе поисковой системы Google и видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Примерно к часу ночи по мск сервис зафиксировал 1428 жалоб на функционирование Google. Большинство (94%) касаются проблем с поисковиком, малая часть людей (5%) сообщила о сложностях со входом в свой Google аккаунт. Большая часть жалоб поступила из Москвы.

На YouTube наибольшее число жалоб пришло также к часу ночи, когда Downdetector зарегистрировал 1642 сообщения о неполадках. Они поступили из Москвы и Санкт-Петербурга.

О сбоях в работе Google и YouTube также рассказали пользователи Twitter.