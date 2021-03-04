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Пользователи пожаловались на сбои в работе Google и YouTube в России

Российские пользователи заявили о сбое в работе поисковой системы Google и видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Примерно к часу ночи по мск сервис зафиксировал 1428 жалоб на функционирование Google. Большинство (94%) касаются проблем с поисковиком, малая часть людей (5%) сообщила о сложностях со входом в свой Google аккаунт. Большая часть жалоб поступила из Москвы.

На YouTube наибольшее число жалоб пришло также к часу ночи, когда Downdetector зарегистрировал 1642 сообщения о неполадках. Они поступили из Москвы и Санкт-Петербурга.

О сбоях в работе Google и YouTube также рассказали пользователи Twitter.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее проблемы с Google возникали в декабре 2020-го, тогда они затронули несколько стран. Больше всего жалоб поступило из США (около 600) и Канады (более 80), кроме того перебои наблюдались в Мексике с Данией. В основном у пользователей были трудности с использованием поисковика.

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