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Технологии и медиа ,  
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Пользователи Google пожаловались на сбой в работе поисковика

Пользователи ряда стран пожаловались на сбой в работе Google, следует из данных сервиса Downdetector.

Проблемы возникли в том числе у жителей России, Нидерландов, Германии, Бельгии, Великобритании, Франции, США. Жалобы в большинстве стран стали поступать после 01:00.

В России у 75% пользователей были проблемы с загрузкой сайта, еще у 24% — со входом в аккаунт.

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В США более половины граждан (53%) пожаловались на трудности со входом, чуть меньше жалоб (46%) было на работу сайта. На пике поступило более 1,3 тыс. сообщений. В Британии около половины жалоб касались поисковика.

19 марта в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел сбой. Большинство пользователей жаловались на проблемы с загрузкой и входом. Больше всего жалоб поступило от пользователей Instagram. Сбой наблюдался в таких странах, как Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Великобритания и США.

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