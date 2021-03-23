Пользователи Google пожаловались на сбой в работе поисковика

Пользователи ряда стран пожаловались на сбой в работе Google, следует из данных сервиса Downdetector.

Проблемы возникли в том числе у жителей России, Нидерландов, Германии, Бельгии, Великобритании, Франции, США. Жалобы в большинстве стран стали поступать после 01:00.

В России у 75% пользователей были проблемы с загрузкой сайта, еще у 24% — со входом в аккаунт.

В США более половины граждан (53%) пожаловались на трудности со входом, чуть меньше жалоб (46%) было на работу сайта. На пике поступило более 1,3 тыс. сообщений. В Британии около половины жалоб касались поисковика.