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У учителя ОБЖ в школе в Дагестане взорвался запал от гранаты

В одной из школ Хасавюрта (Дагестан) запал от учебной гранаты взорвался в руках у учителя во время урока ОБЖ. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Дагестану.

«Во время проведения дополнительного практического занятия по основам безопасности и жизнедеятельности, при демонстрации способа разбора гранаты, в момент откручивания запала произошла его детонация», — говорится в сообщении.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что среди детей пострадавших нет, а у учителя оторвало четыре фаланги пальцев. Ведомство уточнило, что учитель получил «рваное ранение кисти правой руки» и был доставлен в больницу.

«Почувствовав, что что-то идет не так, за доли секунды до взрыва учитель успел отвернуться от детей и крепко сжать в руках запал. <...> В этот момент в классе находились пять учеников 11-го класса», — сообщил РБК начальник Управления образования города Хасавюрт Абакар Абакаров.

В министерстве образования Дагестана РБК уточнили, что данный учебный материал (учебные гранаты. — РБК) был передан в школу в 2001 году Военным комиссариатом для проведения наглядных учебных занятий по НВП (начальной военной подготовки).

На сайте СК также сообщается, что по факту халатности учителя образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России (халатность), которая предусматривает денежный штраф до 120 тыс. руб., исправительные работы сроком до года или арест до трех месяцев.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

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В октябре 2020 года в Подмосковье в руках у подростка взорвался противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. В результате полученных травм ребенок умер. Были задержаны директор центра и педагог дополнительного образования, подозреваемые в незаконном обороте оружия и халатности.

Дагестан граната учитель Хасавюрт новости
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