У учителя ОБЖ в школе в Дагестане взорвался запал от гранаты

В одной из школ Хасавюрта (Дагестан) запал от учебной гранаты взорвался в руках у учителя во время урока ОБЖ. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Дагестану.

«Во время проведения дополнительного практического занятия по основам безопасности и жизнедеятельности, при демонстрации способа разбора гранаты, в момент откручивания запала произошла его детонация», — говорится в сообщении.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что среди детей пострадавших нет, а у учителя оторвало четыре фаланги пальцев. Ведомство уточнило, что учитель получил «рваное ранение кисти правой руки» и был доставлен в больницу.

«Почувствовав, что что-то идет не так, за доли секунды до взрыва учитель успел отвернуться от детей и крепко сжать в руках запал. <...> В этот момент в классе находились пять учеников 11-го класса», — сообщил РБК начальник Управления образования города Хасавюрт Абакар Абакаров.

В министерстве образования Дагестана РБК уточнили, что данный учебный материал (учебные гранаты. — РБК) был передан в школу в 2001 году Военным комиссариатом для проведения наглядных учебных занятий по НВП (начальной военной подготовки).