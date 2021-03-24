Памфилова напомнила о нарушениях на выборах пензенского губернатора

Элла Памфилова (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

О нарушениях в ходе голосования на выборах губернатора Пензенской области стало известно еще в ноябре прошлого года, тогда соответствующие материалы были направлены в правоохранительные органы. Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК, передает корреспондент РБК.

«Как только избирательной комиссии Пензенской области стало известно о возможных нарушениях, они тут же собрали все материалы, тут же оперативно нас уведомили и направили сначала в районный отдел МВД представление для проведения проверки», — сказала Памфилова. Она добавила, что ЦИК контролирует эту ситуацию.

Она отметила, что территориальная избирательная комиссия Бессоновского района в ноябре прекратила полномочия председателей и зампредседателей участковой избирательной комиссии.

При этом Памфилова отметила, что правоохранительные органы «далеко не всегда» реагировали на материалы Центризбиркома, однако такое взаимодействие налажено.