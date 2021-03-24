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Дело пензенского губернатора ,  
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Памфилова напомнила о нарушениях на выборах пензенского губернатора

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

О нарушениях в ходе голосования на выборах губернатора Пензенской области стало известно еще в ноябре прошлого года, тогда соответствующие материалы были направлены в правоохранительные органы. Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК, передает корреспондент РБК.

«Как только избирательной комиссии Пензенской области стало известно о возможных нарушениях, они тут же собрали все материалы, тут же оперативно нас уведомили и направили сначала в районный отдел МВД представление для проведения проверки», — сказала Памфилова. Она добавила, что ЦИК контролирует эту ситуацию.

Она отметила, что территориальная избирательная комиссия Бессоновского района в ноябре прекратила полномочия председателей и зампредседателей участковой избирательной комиссии.

При этом Памфилова отметила, что правоохранительные органы «далеко не всегда» реагировали на материалы Центризбиркома, однако такое взаимодействие налажено.

СК сообщил о фальсификациях на пензенских выборах с участием Белозерцева
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Иван Белозерцев

Ранее губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева арестовали по подозрению в коррупции. Его подозревают в получении через посредников денег и ценностей на общую сумму 31 млн руб. за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», которая поставляла лекарства медучреждениям региона. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Белозерцева с поста губернатора.

Белозерцев возглавлял Пензенскую область с сентября 2015 года. Он дважды избирался главой региона. В последний раз это произошло в 2020 году, тогда его поддержали более 78% избирателей.

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Уже после задержания Белозерцева Следственный комитет по Пензенской области предъявил бывшему председателю участковой избирательной комиссии региона обвинение в фальсификации итогов голосования 2020 года. Следователи зафиксировали вброс бюллетеней.

Следствие полагает, что председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в ящик для голосования.

Элла Памфилова ЦИК Иван Белозерцев Пензенская область
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