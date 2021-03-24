В Башкирской содовой компании оценили решение Зеленского снять санкции

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Башкирская содовая компания (БСК) приветствовала решение президента Украины Зеленского досрочно снять санкции с предприятия. Об этом сообщил гендиректор БСК Эдуард Давыдов в разговоре с «РБК Уфа».

«С украинскими потребителями у нас были выстроены взаимовыгодные и долгосрочные отношения, поэтому мы рады, что украинское правительство пошло на этот шаг», — отметил Давыдов. По его словам, в Украине отсутствует свое производство кальцинированной соды и страна всегда была для предприятия «важным стратегическим рынком».

Гендиректор компании также сообщил, что продукция БСК востребована не только в ближнем зарубежье, но и в странах Европы, Ближнего Востока, а также Северной и Южной Америки.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны по санкциям в отношении российских физических и юридических лиц, впервые попавших под санкции или которым их продлили на три года. Башкирская содовая компания была досрочно исключена из данного списка. Санкции были также сняты с экс-владельцев российского Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Причины исключения из списка не уточнялись.