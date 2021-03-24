СБУ заявила о задержании шпиона белорусского КГБ

Видео: Служба безпеки України / YouTube

Video

Службе безопасности Украины (СБУ) удалось раскрыть агента Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии под прикрытием, который, по информации службы, вел шпионскую деятельность и должен был наладить канал переправки оружия через границу. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

«Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Белоруссии», — говорится в сообщении.

Оперативники СБУ считают, что подозреваемый был завербован КГБ Белоруссии и направлялся на Украину «для выполнения разведывательных задач и организации иной противоправной деятельности».

По данным спецслужбы, мужчине поручили собирать актуальную информацию о состоянии защищенности госграницы Украины, порядке ее охраны, техническом оснащении пограничников и их числе. Кроме того, ему необходимо было собирать характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников.