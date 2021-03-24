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СБУ заявила о задержании шпиона белорусского КГБ

Видео: Служба безпеки України / YouTube
Видео: Служба безпеки України / YouTube
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Службе безопасности Украины (СБУ) удалось раскрыть агента Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии под прикрытием, который, по информации службы, вел шпионскую деятельность и должен был наладить канал переправки оружия через границу. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

«Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Белоруссии», — говорится в сообщении.

Оперативники СБУ считают, что подозреваемый был завербован КГБ Белоруссии и направлялся на Украину «для выполнения разведывательных задач и организации иной противоправной деятельности».

По данным спецслужбы, мужчине поручили собирать актуальную информацию о состоянии защищенности госграницы Украины, порядке ее охраны, техническом оснащении пограничников и их числе. Кроме того, ему необходимо было собирать характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников.

«С этой целью агент КГБ Республики Белоруссия пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих пограничной службы Украины из числа носителей секретной информации», — пояснили в СБУ.

По сообщению ведомства, кураторы из КГБ также требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу, а вся эта деятельность осуществлялась для того, чтобы организовать провокации и создать инфоповоды для обвинений Украины в «якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии».

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Мужчине предъявили подозрение в шпионаже (ч.1. ст.114 УК Украины). СБУ продолжает расследование.

СБУ сообщила о раскрытии российской «агентурной сети» в Telegram
Политика
Фото:ssu.gov.ua

В январе СБУ сообщила о поимке в Херсонской области «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда.

Тогда, по версии спецслужбы, он сотрудничал с непризнанной Луганской народной республикой. Задержанного обвинили в сборе информации о «кризисных явлениях в социально-экономической сфере» для дальнейшего формирования протестного потенциала в ЛНР.

СБУ агент задержание КГБ Белоруссии шпион Украина
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