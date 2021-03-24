В Подмосковье полицейские нашли в доме истощенную девочку без одежды

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Полицейские обнаружили истощенную девочку в возрасте примерно трех-четырех лет, которая находилась без одежды в одном из домов в Талдомском городском округе на севере Московской области. Об этом РБК сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники полиции во время патрулирования заметили подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей попытался скрыться от них и через оконный проем проник в один из домов, расположенных на ул. Салтыкова-Щедрина.

«Сотрудники полиции вошли в указанный дом, в котором находились 65-летний житель Москвы, а также ребенок на вид трех-четырех лет без одежды в истощенном состоянии», — говорится в сообщении ГУ МВД.

В доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего, добавили в ведомстве. Девочку доставили в медицинское учреждение, по факту произошедшего проводится проверка.