В Подмосковье полицейские нашли в доме истощенную девочку без одежды

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 75,36 (+0,75) Инвестиции, 23 мар, 13:47
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 89,77 (+1,11) Инвестиции, 23 мар, 13:47
Что обеспечит бизнесу ускорение цифровой трансформации Партнерский материал, 12:39 Защита заявила о требовании прокуратуры увеличить срок Цуркан Общество, 12:38 Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни РБК и Николаевские сыроварни, 12:36 Песков ответил на вопрос о состоянии Путина после вакцинации от COVID-19 Общество, 12:26 Как выйти на маркетплейс и не попасть в кабалу Pro, 12:25 Песков призвал не считать замену Хабаровска на купюрах наказанием Финансы, 12:24 Кремль ответил на вопрос о своевременности вакцинации Путина Политика, 12:23 В Москве выставили на продажу 47-летний бизнес-седан Ford с историей Авто, 12:20 Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали Политика, 12:18 Патрушев предупредил США об ответе за «трудные дни» для России Политика, 12:18 В Подмосковье полицейские нашли в доме истощенную девочку без одежды Общество, 12:15 Издатели предупредили о риске подорожания книг из-за дефицита бумаги Технологии и медиа, 12:15 Российский биатлонист завершил карьеру из-за обвинений в допинге Спорт, 12:10 Lamborghini Urus установил рекорд скорости на льду Байкала Авто, 12:08
Общество ,  
0 

В Подмосковье полицейские нашли в доме истощенную девочку без одежды

Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Полицейские обнаружили истощенную девочку в возрасте примерно трех-четырех лет, которая находилась без одежды в одном из домов в Талдомском городском округе на севере Московской области. Об этом РБК сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники полиции во время патрулирования заметили подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей попытался скрыться от них и через оконный проем проник в один из домов, расположенных на ул. Салтыкова-Щедрина.

«Сотрудники полиции вошли в указанный дом, в котором находились 65-летний житель Москвы, а также ребенок на вид трех-четырех лет без одежды в истощенном состоянии», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Ребенок выжил после падения с 25-го этажа в Новочебоксарске
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

В доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего, добавили в ведомстве. Девочку доставили в медицинское учреждение, по факту произошедшего проводится проверка.

Подмосковная прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением истощенной малолетней девочки в частном доме Талдомского городского округа, говорится на сайте ведомства. По данным прокуратуры, по месту проживания ребенка отсутствовали продукты питания, детская одежда, кровать и средства гигиены.

В октябре прошлого года сотрудники полиции завели уголовное дело против жительницы города Карпинска в Свердловской области после того, как у нее нашли грудного ребенка в истощенном состоянии. Женщина после родов полгода держала девочку в шкафу, и говорила знакомым, что ребенок умер.

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Почему ФНС решила нагрянуть к вам с выездной налоговой проверкой РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon
Подмосковье МВД ребенок новости
Материалы по теме
Ребенок выжил после падения с 25-го этажа в Новочебоксарске
Общество
В Иркутске задержали удерживавшего в доме двухлетнего ребенка мужчину
Общество
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре ребенка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter