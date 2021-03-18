Ребенок выжил после падения с 25-го этажа в Новочебоксарске

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Новочебоксарске в Чувашии 11-летний мальчик упал с 25-го этажа дома на припаркованную «Газель» и остался жив, сообщили РБК в следственном управлении СК по республике. Ребенка госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

«Сегодня утром 11-летний мальчик упал с 25-го этажа дома и приземлился на припаркованную возле дома «Газель». В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Следователи проводят доследственную проверку и устанавливают причины произошедшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ранее в Москве из окна выпала 14-летняя девочка и выжила, приземлившись на автомобиль. С травмами ее доставили в больницу.