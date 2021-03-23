Нижегородские власти выразили готовность помочь выбрать объект для купюры

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 75,36 (+0,75) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 89,77 (+1,11) Инвестиции, 13:47
Чиповская, Ботинис и Низамов стали лауреатами премии президента Общество, 18:21 Коллекторы оценили предложение ввести сроки за «выбивание» долгов Общество, 18:13 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 18:02 МВД утвердило новый регламент экзамена на права Общество, 17:59 Торговцы назвали маркетплейсы с самыми низкими и высокими комиссиями Pro, 17:55 «Роскосмос» ответил на слова Кудрина Путину о нарушениях на ₽30 млрд Общество, 17:54 Матыцин из-за санкций WADA отдал полномочия главы международной федерации Спорт, 17:51 Автобус с сюрпризом. Тест-драйв необычного Chevy Van Авто, 17:40 Стали известны подробности о моторах обновленной Toyota Camry для России Авто, 17:38 РФПИ совместно с арабским фондом инвестировал в Telegram Бизнес, 17:36 Обратная сторона индустрии красоты: как создают средства ухода за кожей РБК и L’Oreal Paris, 17:33 Нижегородские власти выразили готовность помочь выбрать объект для купюры Общество, 17:26 Токен IOTA подорожал на 573% за последние три месяца Крипто, 17:23 Как с помощью презентации продать услугу или товар Pro, 17:23
Общество ,  
0 

Нижегородские власти выразили готовность помочь выбрать объект для купюры

Глеб Никитин
Глеб Никитин (Фото: government-nnov.ru)

Правительство Нижегородской области готово помочь властям в размещении видов Нижнего Новгорода на рублевой банкноте. Об этом РБК сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Одним из самых интересных моментов станет то, какие символы города появятся на новых банкнотах. У нас немало достойных объектов, например Нижегородский кремль или ярмарка, которые сыграли огромную роль в истории экономики страны. Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую поддержку в этой работе», — сказал губернатор.

По его словам, размещение видов города на купюре должно подчеркнуть значение Нижнего Новгорода для России. Никитин также отметил важность того, что решение Центробанка было озвучено в год 800-летия города.

ЦБ описал облик новой сторублевки
Финансы
Фото:Svancara Petr / ZUMA / ТАСС

Он добавил, что в ближайшее время будет представлена почтовая марка с изображением Нижнего Новгорода.

23 марта заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев заявил, что регулятор заменит часть городов на рублевых купюрах. Такое решение было принято из-за того, что сейчас на банкнотах есть изображения городов лишь пяти федеральных округов, а Северо-Кавказский, Приволжский и Уральский ФО на купюрах не представлены.

Теперь на новых банкнотах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Так, Нижний Новгород изобразят на купюре номиналом в 1 тыс. руб., где сейчас запечатлен Ярославль. Список достопримечательностей, которые будут помещены на банкноты, утвердит совет директоров Центробанка.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Почему суперспециалистам отказывают в работе и что им делать РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon

Нижний Новгород банкнота купюра губернатор
Материалы по теме
В Центробанке назвали способы прекратить звонки с рекламой кредитов
Общество
ЦБ предупредил о хакерах, взламывающих мобильные приложения банков
Финансы
Скоростные поезда в Нижний Новгород переведут на станцию Черкизово
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter