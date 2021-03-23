Нижегородские власти выразили готовность помочь выбрать объект для купюры

Глеб Никитин (Фото: government-nnov.ru)

Правительство Нижегородской области готово помочь властям в размещении видов Нижнего Новгорода на рублевой банкноте. Об этом РБК сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Одним из самых интересных моментов станет то, какие символы города появятся на новых банкнотах. У нас немало достойных объектов, например Нижегородский кремль или ярмарка, которые сыграли огромную роль в истории экономики страны. Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую поддержку в этой работе», — сказал губернатор.

По его словам, размещение видов города на купюре должно подчеркнуть значение Нижнего Новгорода для России. Никитин также отметил важность того, что решение Центробанка было озвучено в год 800-летия города.

Он добавил, что в ближайшее время будет представлена почтовая марка с изображением Нижнего Новгорода.