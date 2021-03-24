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Южная Осетия осталась без света из-за аварии на линии электропередачи

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В результате аварии на линии электропередачи (ЛЭП) без света осталась Южная Осетия. Об этом РБК сообщили в компании ГУП «Энергоресурс»

«Света нет с часа ночи до настоящего времени. Электричества сейчас нет ни в одном доме Южной Осетии. Предположительно это связано с непогодой в горах», — сказал РБК директор структурного подразделения электроснабжения ГУП «Энергоресурс» Анатолий Габараев.

Гендиректор предприятия ГУП «Энергоресурс-Южная Осетия» Алан Габараев позже уточнил местному информационному агентству «Рес», что место аварии пока не обнаружено.

«Наши бригады на протяжении всей ночи обследовали ЛЭП, которая проходит по трассе, обрыв на ней не обнаружен, по всей вероятности, авария произошла в горах, где уже несколько дней идет сильный снег, поиски продолжаются», — добавил он.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура в республике колеблется от 0 градусов  до плюс 7 градусов, идет небольшой снег.

В настоящее время Южная Осетия полностью обеспечивается электроэнергией за счет линии электропередачи 110 кВ из Северной Осетии — Алании через Рокский перевал.

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Ранее заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич сообщал, что строительство резервной ЛЭП через Рокский тоннель для повышения надежности энергоснабжения Южной Осетии планируется завершить к 2021 году. Согласно проекту, через тоннель протяженностью 4 км будет проведен резервный кабель и подключен к существующей головной линии, передавал ТАСС.

Южная Осетия регулярно остается без электричества из-за аварий на подстанции. Так, в апреле 2019 года республика осталась без света из-за аварии на линии электропередачи в Джарском районе республики. В конце апреля 2017 года из-за аварии на ЛЭП республика несколько часов была без электроснабжения. Позже, зимой того же года из-за серьезной аварии на том же участке регион остался без света на несколько дней.

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