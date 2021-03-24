Южная Осетия осталась без света из-за аварии на линии электропередачи

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В результате аварии на линии электропередачи (ЛЭП) без света осталась Южная Осетия. Об этом РБК сообщили в компании ГУП «Энергоресурс»

«Света нет с часа ночи до настоящего времени. Электричества сейчас нет ни в одном доме Южной Осетии. Предположительно это связано с непогодой в горах», — сказал РБК директор структурного подразделения электроснабжения ГУП «Энергоресурс» Анатолий Габараев.

Гендиректор предприятия ГУП «Энергоресурс-Южная Осетия» Алан Габараев позже уточнил местному информационному агентству «Рес», что место аварии пока не обнаружено.

«Наши бригады на протяжении всей ночи обследовали ЛЭП, которая проходит по трассе, обрыв на ней не обнаружен, по всей вероятности, авария произошла в горах, где уже несколько дней идет сильный снег, поиски продолжаются», — добавил он.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура в республике колеблется от 0 градусов до плюс 7 градусов, идет небольшой снег.