Южная Осетия полностью осталась без света из-за ветра и снегопада

Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за сильного снегопада и ветра, сообщил агентству «Интерфакс» генеральный директор ГУП «Энергоресурс» Алан Габараев.

Он отметил, что перебои со светом в Южной Осетии происходят уже два дня, в настоящий момент республика полностью обесточена. «Место обрыва линии электропередач пока не обнаружено, энергетики, несмотря на непогоду, продолжают искать обрыв», — сказал Габараев. «Как только он будет найден, мы приступим к устранению аварии», — добавил он.

В разговоре с ТАСС Габараев предположил, что линия могла быть повреждена из-за сильного снегопада в горах. В «МРСК Северного Кавказа», обслуживающем на территории России энергообъекты, от которых запитаны сети Южной Осетии, агентству сообщили, что обрыв произошел за российской границей.

В апреле Южная Осетия полностью осталась без электричества из-за ураганного ветра в Северной Осетии. Алан Габараев тогда пояснил, что республика оказалась обесточена из-за аварии на ЛЭП в селе Нижний Зарамаг.