Южная Осетия осталась без электричества

Южная Осетия осталась без света из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП) в Джарском районе республики. Об этом РБК сообщил генеральный директор ГУП «Энергоресурс — Южная Осетия» Алан Габараев.

По его словам, авария произошла около 14:00 мск. «Бригады выехали, занимаются устранением аварии. Работы сейчас завершаются. Думаю, через час (к 19:00 мск) напряжение будет подано», — рассказал Габараев.

Электроэнергия в республику поступает по линии электропередачи, проходящей по территории Северной Осетии — Алании.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе предприятия «Магистральные электрические сети Юга» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС»), «на территории Южной Осетии вне сети «ФСК ЕЭС» произошел обрыв на линии электропередачи 35 кВ». Оборвавшийся провод упал на межгосударственную ЛЭП 110 кВ Северный Портал — Джава и стал причиной замыкания.