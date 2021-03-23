Добровинский из-за запрета на въезд Киркорову заявил об унижении Литвы
Власти Литвы унижают сами себя тем, что запрещают въезд в страну творческим людям, не связанным с политикой, в частности Филиппу Киркорову. Об этом заявил РБК Александр Добровинский, который будет выступать законным представителем певца в суде.
«Филипп Киркоров является исключительно человеком искусства, и не стоит мстить ему за придуманные обиды на нашу страну через песни о любви. Страна, которая идет на подобные ухищрения, унижает прежде всего себя саму и своих граждан», — считает Добровинский.
Собеседник РБК указал, что его клиент будет оспаривать запрет на въезд в Вильнюсском суде.
РБК обратился за комментарием к Киркорову и его представителю.