Киркоров в суде обжалует запрет на въезд в Литву

Филипп Киркоров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Певец Филипп Киркоров намерен оспорить запрет на въезд в Литву в судебном порядке, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, который будет представлять артиста.

«Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа», — сказал адвокат.

20 января МВД Литвы объявил о запрете Киркорову въезжать в страну в ближайшие пять лет. Поводом для запрета правоохранители назвали публичное оправдание присоединения Крыма к России. В список нежелательных лиц ведомство внесло артиста по просьбе литовского МИДа.

До этого глава МИДа Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что его страна рассматривает возможность о запрете въезжать в страну Киркорову и певцу Михаилу Шуфутинскому.