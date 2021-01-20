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Киркоров в суде обжалует запрет на въезд в Литву

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Певец Филипп Киркоров намерен оспорить запрет на въезд в Литву в судебном порядке, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, который будет представлять артиста.

«Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа», — сказал адвокат.

Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет
Общество
Филипп Киркоров

20 января МВД Литвы объявил о запрете Киркорову въезжать в страну в ближайшие пять лет. Поводом для запрета правоохранители назвали публичное оправдание присоединения Крыма к России. В список нежелательных лиц ведомство внесло артиста по просьбе литовского МИДа.

До этого глава МИДа Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что его страна рассматривает возможность о запрете въезжать в страну Киркорову и певцу Михаилу Шуфутинскому.

Вопрос о запрете литовские власти подняли после того, как выяснилось, что компании — организаторы концертов получили субсидии за несостоявшиеся или отложенные мероприятия. До этого местный телеканал сообщал, что Совет по культуре Литвы профинансировал компаниям убытки из-за отмены концертов Киркорова и Шуфутинского. Им выделили €13,7 тыс. и €17 тыс. соответственно.

После этого действия совета раскритиковал общественный деятель и журналист Андрюс Тапинас. Она указал, что Киркоров снимался в клипе в поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. Кроме того, артист называл Крым самым любимым местом в России, а Шуфутинский там выступал.

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