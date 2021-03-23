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В КоАП добавят штрафы за нарушение тишины ночью

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) суммы взысканий не будут увеличены, однако появятся штрафы за нарушение тишины ночью. Об этом сообщила «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, которая принимает участие в разработке документа.

«По предложению регионов новая редакция кодекса содержит такое административное правонарушение, как нарушение тишины в ночное время», — отметила она.

Проступок будет квалифицироваться как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Действующая редакция предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб. или ареста сроком до 15 суток.

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Рукавишникова добавила, что административные санкции в новом КоАП не будут ужесточены, а в некоторых случаях их смягчат. «Принято принципиальное решение не ужесточать административные санкции в новом КоАП. <...> Снижены санкции за те негрубые правонарушения, которые не несут угрозы жизни и здоровью, общественному порядку», — пояснила она.

Сенатор уточнила, что суд сможет заменять штрафы за такие нарушения предупреждением. Необходимое условие — правонарушение должно быть совершено впервые.

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Министерство юстиции подготовило проект нового КоАП к концу января 2020-го. Прежняя редакция кодекса вступила в силу 18 лет назад. Проект, в частности, ужесточал штрафы для нарушителей правил дорожного движения (ПДД).

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак раскритиковал эти изменения, заявив, что они ужесточают репрессивные механизмы. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что документ никуда не годится и возбуждает ненависть к законотворчеству. Позже Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД.

поправки в КоАП штрафы нарушение тишины
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