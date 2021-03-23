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Суд приостановил решение о признании журналистки Савицкой иноагентом

Людмила Савицкая
Людмила Савицкая (Фото: lsavitskaya / Facebook)

Псковский городской суд приостановил решение Минюста о включении журналистки «Радио Свобода» и «МБХ Медиа» Людмилы Савицкой в реестр СМИ — иностранных агентов. Об этом сообщила РБК сама Савицкая.

Она уточнила, что решение будет действовать на время судебного процесса по иску, который журналистка подала к Минюсту. Заинтересованным лицом в процессе выступает российский МИД.

«Мы требуем от Минюста прекращать нарушать мои конституционные права гражданина, убрать с меня этот дикий ярлык и снять все обязанности, связанные с его ношением. И в рамках этого иска мы просили обеспечить мне меру предварительной защиты: на время судебных разбирательств приостановить действие решения Минюста», — пояснила Савицкая.

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Собеседница РБК отметила, что решение суда о приостановке пока мало что меняет. Единственное, что ей больше не нужно сопровождать каждую публикацию в интернете припиской о том, что она иноагент. «А все остальное у меня остается по-прежнему: мне нужно будет сдавать отчет в Минюст, зарегистрировать юридическое лицо», — пояснила Савицкая.

РБК направил запрос в Псковский городской суд.

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В декабре 2020-го Минюст впервые включил в список СМИ — иноагентов физических лиц, среди них, помимо Савицкой, оказались художница и фем-активистка Дарья Апахончич, главный редактор издания «Псковская губерния» Денис Камалягин, журналист из петрозаводского журнала «7х7» Сергей Маркелов. В ведомстве не объяснили, что послужило причиной такого решения.

«Мы с Денисом [Денис Камалягин] стали слишком громкими и очень раздражающими. Это от и до — политические репрессии. Это стремление заставить журналистов замолчать», — заявила Савицкая.

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