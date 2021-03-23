Работу Бэнкси в поддержку врачей продали за £16,7 млн

Фото: Andrew Matthews / PA / ТАСС

Картину британского художника Бэнкси Game Changer продали на торгах за £16,7 млн. Информация об этом появилась на сайте аукционного дома Christie's. Стартовая цена была в диапазоне от £2,5 млн до £3,5 млн.

«Поступления будут направлены на поддержку пациентов и персонала университетского госпиталя в Саутгемптоне», — говорится в сообщении.

Картина размером 91 на 91 см написана в традиционной технике — маслом на холсте. На ней изображен ребенок, держащий игрушечную фигурку медсестры в образе супергероя. Рядом в мусорной корзине лежат другие куклы человека-паука и бэтмена.

Картина была прислана в университетскую больницу Саутгемптона в мае прошлого года. К полотну прилагалась записка с надписью: «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного украсит место, даже если оно лишь черно-белое». Тщательно сохраняющий свое инкогнито знаменитый художник специально получил разрешение Красного Креста, чтобы изобразить в своей работе символ организации.