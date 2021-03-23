Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 75,36 (+0,75) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 89,77 (+1,11) Инвестиции, 13:47
НАТО назвало Россию в числе главных угроз вместе с терроризмом и COVID-19 Политика, 19:52 Новые деньги в России, почему нефть дешевеет без бензина. Главное за день Общество, 19:50 Джонсон пообещал последние ограничения из-за коронавируса в Британии Общество, 19:49 «Ак Барс» вышел в финал плей-офф Восточной конференции Спорт, 19:39 На какие импортные товары растет спрос у россиян РБК и Банк «Открытие», 19:25 Telegram опроверг заявление РФПИ об инвестициях в мессенджер Общество, 19:24 Работу Бэнкси в поддержку врачей продали за £16,7 млн Общество, 19:20 В Подмосковье представили автоматы по приему бутылок в обмен на фастфуд Общество, 19:12 СМИ сообщили об обстреле ракетами базы США в Сирии Политика, 19:07 Принц Гарри устроился на работу в Кремниевую долину Общество, 19:03 Защита Шпигеля объяснила предполагаемую взятку строительством санатория Общество, 18:59 Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 18:56 Audi начала серийное производство нового кроссовера Q4 e-tron Авто, 18:56 Глава ЦБ Норвегии назвал биткоин «слишком дорогим и нестабильным» Крипто, 18:41
Общество ,  
0 

Работу Бэнкси в поддержку врачей продали за £16,7 млн

Фото: Andrew Matthews / PA / ТАСС
Фото: Andrew Matthews / PA / ТАСС

Картину британского художника Бэнкси Game Changer продали на торгах за £16,7 млн. Информация об этом появилась на сайте аукционного дома Christie's. Стартовая цена была в диапазоне от £2,5 млн до £3,5 млн.

«Поступления будут направлены на поддержку пациентов и персонала университетского госпиталя в Саутгемптоне», — говорится в сообщении.

Картина размером 91 на 91 см написана в традиционной технике — маслом на холсте. На ней изображен ребенок, держащий игрушечную фигурку медсестры в образе супергероя. Рядом в мусорной корзине лежат другие куклы человека-паука и бэтмена.

В Англии испортили граффити Бэнкси на стене бывшей тюрьмы
Технологии и медиа
Фото:Steve Parsons / PA / ТАСС

Картина была прислана в университетскую больницу Саутгемптона в мае прошлого года. К полотну прилагалась записка с надписью: «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного украсит место, даже если оно лишь черно-белое». Тщательно сохраняющий свое инкогнито знаменитый художник специально получил разрешение Красного Креста, чтобы изобразить в своей работе символ организации.

На сайте отмечается, что ранее картину видели лишь персонал и пациенты больницы. Ее появление на аукционе — первый «выход в свет».

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Почему суперспециалистам отказывают в работе и что им делать РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon

Бэнкси — британский анонимный художник, начинавший работать в стиле стрит-арт в 1990-е годы. В начале марта американская блокчейн-компания Injective Protocol выкупила копию одной из работ Бэнкси у галереи Taglialatella и сожгла ее в прямом эфире. Перед этим произведение было оцифровано и преобразовано в уникальный токен.

Бэнкси благотворительная акция аукцион
Материалы по теме
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на здании тюрьмы в Британии
Общество
Картину Бэнкси продали за $10 млн менее чем за десять минут
Общество
Мурашко заявил о «немного отступившем» коронавирусе в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter