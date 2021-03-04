В США сожгли картину Бэнкси и превратили ее в «виртуальный актив». Видео

Каждая запись в блокчейне называется токеном. В открытом блокчейне все токены равны друг другу и взаимозаменяемы — один токен можно заменить другим таким же. Технология Non Fungible Token (NFT) работает иначе: каждый невзаимозаменяемый токен является уникальным и его нельзя скопировать, разделить или незаметно заменить. Такой метод идеально подходит, чтобы закрепить права на какой-либо уникальный объект: произведение искусства в единственном экземпляре, предмет в компьютерной игре или даже недвижимость.
Как сообщили в галерее Taglialatella, они не знали, что проданная копия будет уничтожена.
Как сообщил исполнительный директор Injective Protocol Мирза Уддин, это был первый случай, когда серьезное произведение искусства было превращено в уникальный цифровой актив.
«Сам факт сожжения мы расцениваем как творческий акт. Мы специально выбрали картину Бэнкси, поскольку раньше он уничтожил одну из своих работ на аукционе, пропустив ее через шредер», — рассказал Уддин. По его словам, акция с копией картины Бэнкси является проверкой, сможет ли блокчейн и смарт-контракты стать заменой физическим художественным произведениям.
Как пишет Forbes, Бэнкси не принимал участие в акции, но был в курсе, что копию его работы превратят в токен. Цифровая версия картины, как сообщили в Injective Protocol, будет продана на аукционе OpenSea, который должен завершиться до 9 марта. Предполагается, что участники торгов смогут делать ставки исключительно в криптовалюте.
Бэнкси — псевдоним английского художника-анонима, с 1990-х годов работающего в основном стиле стрит-арт по всему миру. Его картины зачастую посвящены острым социальным и политическим проблемам. Настоящая личность художника до сих пор не известна.
Работы Бэнкси периодически продаются на аукционах. Один из последних прошел в октябре 2020 года — картина Show Me The Monet, являющаяся отсылкой к работе Клода Моне, была продана в Лондоне на аукционе Sotheby’s за $9,8 млн.
За два года до этого на Sotheby’s было продано одно из самых знаменитых полотен Бэнкси «Девочка с воздушным шаром». Лот был продан по телефону за $1,4 млн, его покупатель неизвестен. Через несколько секунд после последнего удара молотка встроенный в раму картины шредер разрезал работу. Сам Бэнкси заявил, что встроил шредер в раму за несколько лет до этого специально на случай, если картину выставят на торги. «Стремление к разрушению — это тоже творческое стремление», — объяснил художник.
Получившееся после работы шредера произведение получило имя «Любовь в мусорной корзине». По некоторым оценкам, в результате этой акции его стоимость только увеличилась.