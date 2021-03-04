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В США сожгли картину Бэнкси и превратили ее в «виртуальный актив». Видео

Компания Injective Protocol выкупила работу у галереи за $95 тыс. и сожгла ее в прямом эфире. В этот же момент с помощью блокйчена картину превратили в NFT-токен, который собираются выставить на криптовалютные торги

Видео: Burnt Banksy/youtube
Видео: Burnt Banksy/youtube
Video

Американская блокчейн-компания Injective Protocol выкупила у галереи копию работы Бэнкси и сожгла ее в прямом эфире. После этого произведение искусства оцифровали и превратили в уникальный виртуальный актив, сообщает телеканал CBS.

Injective Protocol занимается технологией блокчейн и криптовалютами. В январе компания приобрела у нью-йоркской картинной галереи Taglialatella копию произведения Бэнкси под названием Morons (White, где изображен аукцион предметов искусства). Работа высмеивает коллекционеров, тратящих огромные деньги на предметы искусства.

Сожженный артефакт является одной из 500 копий оригинала. Он имел подпись художника и сертификат Pest Control — единственной организации в мире, подтверждающей авторство Бэнкси. Стоимость покупки составила $95 тыс.

Вечером 1 марта Injective Protocol устроила прямую трансляцию из неназванного места в Бруклине, в ходе которой сожгла картину. Через несколько секунд после акции сотрудники компании с помощью блокчейн-технологии OpenSea превратили работу в невзаимозаменяемый токен (NFT), привязанный к «цифровому образу предмета искусства».

Каждая запись в блокчейне называется токеном. В открытом блокчейне все токены равны друг другу и взаимозаменяемы — один токен можно заменить другим таким же. Технология Non Fungible Token (NFT) работает иначе: каждый невзаимозаменяемый токен является уникальным и его нельзя скопировать, разделить или незаметно заменить. Такой метод идеально подходит, чтобы закрепить права на какой-либо уникальный объект: произведение искусства в единственном экземпляре, предмет в компьютерной игре или даже недвижимость.

Как сообщили в галерее Taglialatella, они не знали, что проданная копия будет уничтожена.

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Как сообщил исполнительный директор Injective Protocol Мирза Уддин, это был первый случай, когда серьезное произведение искусства было превращено в уникальный цифровой актив.

Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи за $1,4 млн на Sotheby's
Общество
Фото:Sotheby's

«Сам факт сожжения мы расцениваем как творческий акт. Мы специально выбрали картину Бэнкси, поскольку раньше он уничтожил одну из своих работ на аукционе, пропустив ее через шредер», — рассказал Уддин. По его словам, акция с копией картины Бэнкси является проверкой, сможет ли блокчейн и смарт-контракты стать заменой физическим художественным произведениям.

Как пишет Forbes, Бэнкси не принимал участие в акции, но был в курсе, что копию его работы превратят в токен. Цифровая версия картины, как сообщили в Injective Protocol, будет продана на аукционе OpenSea, который должен завершиться до 9 марта. Предполагается, что участники торгов смогут делать ставки исключительно в криптовалюте.

Бэнкси — псевдоним английского художника-анонима, с 1990-х годов работающего в основном стиле стрит-арт по всему миру. Его картины зачастую посвящены острым социальным и политическим проблемам. Настоящая личность художника до сих пор не известна.

Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя
Общество
Фото:banksy / Instagram

Работы Бэнкси периодически продаются на аукционах. Один из последних прошел в октябре 2020 года — картина Show Me The Monet, являющаяся отсылкой к работе Клода Моне, была продана в Лондоне на аукционе Sotheby’s за $9,8 млн.

За два года до этого на Sotheby’s было продано одно из самых знаменитых полотен Бэнкси «Девочка с воздушным шаром». Лот был продан по телефону за $1,4 млн, его покупатель неизвестен. Через несколько секунд после последнего удара молотка встроенный в раму картины шредер разрезал работу. Сам Бэнкси заявил, что встроил шредер в раму за несколько лет до этого специально на случай, если картину выставят на торги. «Стремление к разрушению — это тоже творческое стремление», — объяснил художник.

Получившееся после работы шредера произведение получило имя «Любовь в мусорной корзине». По некоторым оценкам, в результате этой акции его стоимость только увеличилась.

Автор
Михаил Котляр
блокчейн Бэнкси картина США
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