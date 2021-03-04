В США сожгли картину Бэнкси и превратили ее в «виртуальный актив». Видео

Компания Injective Protocol выкупила работу у галереи за $95 тыс. и сожгла ее в прямом эфире. В этот же момент с помощью блокйчена картину превратили в NFT-токен, который собираются выставить на криптовалютные торги

Видео: Burnt Banksy/youtube

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Американская блокчейн-компания Injective Protocol выкупила у галереи копию работы Бэнкси и сожгла ее в прямом эфире. После этого произведение искусства оцифровали и превратили в уникальный виртуальный актив, сообщает телеканал CBS.

Injective Protocol занимается технологией блокчейн и криптовалютами. В январе компания приобрела у нью-йоркской картинной галереи Taglialatella копию произведения Бэнкси под названием Morons (White, где изображен аукцион предметов искусства). Работа высмеивает коллекционеров, тратящих огромные деньги на предметы искусства.

Сожженный артефакт является одной из 500 копий оригинала. Он имел подпись художника и сертификат Pest Control — единственной организации в мире, подтверждающей авторство Бэнкси. Стоимость покупки составила $95 тыс.

Вечером 1 марта Injective Protocol устроила прямую трансляцию из неназванного места в Бруклине, в ходе которой сожгла картину. Через несколько секунд после акции сотрудники компании с помощью блокчейн-технологии OpenSea превратили работу в невзаимозаменяемый токен (NFT), привязанный к «цифровому образу предмета искусства».