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В Англии испортили граффити Бэнкси на стене бывшей тюрьмы

Неизвестные закрасили часть граффити британского уличного художника Бэнкси, которое было нарисовано на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд. Об этом сообщает Independent.

На граффити Бэнкси изображен одетый в полосатую униформу заключенный, который спускается по веревке, сделанной из простыней. Один конец веревки перекинут через кирпичную стену, к другому привязана пишущая машинка. Неизвестный закрасил пишущую машинку красной краской, а внизу написал большими буквами Team Robbo («Команда Роббо»).

Бэнкси опубликовал видео создания граффити на здании тюрьмы в Британии
Общество
Фото:banksy / Instagram

Тэг Robbo — отсылка к давнему сопернику Бэнкси, художнику Джону «Королю» Роббо. The Guardian напоминает, что противостояние художников началось в 2009 году, когда Бэнкси разместил свою работу поверх рисунка Короля Роббо. Соперник Бэнкси скончался в 2014 году.

Как сообщает Би-би-си, далее граффити подверглось еще одной трансформации. Житель Пангборна Робби Хилер с помощью растворителя и порошка стер часть надписи. «Я знаю историю Бэнкси, но она не дает людям права делать это. Видеть это ужасно», — заявил он, добавив, что надеется на то, что кто-то сможет отреставрировать фрагмент рисунка с печатной машинкой.

Граффити Бэнкси на стене бывшей тюрьмы в Рэдинге появилось 1 марта. Би-би-си писало, что с 2013 года здание было заброшено. В 2019 году городской совет предложил переоборудовать его в центр искусств. Искусствоведы считают, что таким образом уличный художник поддержал эту идею.

Бэнкси Англия тюрьма граффити
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