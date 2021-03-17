В Англии испортили граффити Бэнкси на стене бывшей тюрьмы

Неизвестные закрасили часть граффити британского уличного художника Бэнкси, которое было нарисовано на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд. Об этом сообщает Independent.

На граффити Бэнкси изображен одетый в полосатую униформу заключенный, который спускается по веревке, сделанной из простыней. Один конец веревки перекинут через кирпичную стену, к другому привязана пишущая машинка. Неизвестный закрасил пишущую машинку красной краской, а внизу написал большими буквами Team Robbo («Команда Роббо»).

Тэг Robbo — отсылка к давнему сопернику Бэнкси, художнику Джону «Королю» Роббо. The Guardian напоминает, что противостояние художников началось в 2009 году, когда Бэнкси разместил свою работу поверх рисунка Короля Роббо. Соперник Бэнкси скончался в 2014 году.

Как сообщает Би-би-си, далее граффити подверглось еще одной трансформации. Житель Пангборна Робби Хилер с помощью растворителя и порошка стер часть надписи. «Я знаю историю Бэнкси, но она не дает людям права делать это. Видеть это ужасно», — заявил он, добавив, что надеется на то, что кто-то сможет отреставрировать фрагмент рисунка с печатной машинкой.