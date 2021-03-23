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В Подмосковье представили автоматы по приему бутылок в обмен на фастфуд

Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК
Фото: РБК

Власти Подмосковья планируют установить на общественных территориях пункты приема упаковок, которые будут взамен пустых бутылок и банок выдавать штрих-коды на получение еды из популярных фастфудов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе замглавы правительства области Евгения Хромушина.

«С Burger King и другими сетями ведутся переговоры об обмене штрих кодов из таких фандоматов на комбо-обеды», — уточняется в сообщении.

Первые три автомата по приему пластиковой и алюминиевой тары установили в здании правительства Красногорска. Их производством в России занимается компания «РТ-Инвест».

Хромушин во время презентации фандоматов сообщил, что подобные пункты приема появятся до конца года в 500 школах и 300 торговых сетях Московской области. Также ими оснастят около сотни общественных пространств (вокзалы и т.д.).

Сначала автоматы будут принимать только пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Переработка стекла, как указал Хромушкин, сейчас нерентабельна.

«Сдавший бутылку человек получает чек с баллами, регистрирует их и обменивает на штрихкод. Особенно интересно поощрение в виде комбо-обедов будет школьникам. <...> Также планируется монетизировать процесс сдачи бутылок путем перечисления на банковские карты или [проездные] карты «Стрелка», — отметил замглавы правительства области.

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Минпромторг проведет эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах
Бизнес
Фото:Григорий Сысоев / ТАСС

Глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов пояснил, что фандомат взамен на бутылку или банку будет выдавать чеки с баллами, которые надо регистрировать в личном кабинете и затем обменивать на «ценные призы». Губернатор Московской области Андрей Воробьев указал, что деньги за сдачу тары пока выдаваться не будут, но можно будет получить скидки в сетевых магазинах.

Прежде чем начать массово внедрять фандоматы, власти ждут введения системы расширенной ответственности производителей (РОП), которая обяжет производителей утилизировать упаковку.

По словам Воробьева, при массовом производстве фандоматов одно устройство обойдется в сумму от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от модификации (по количеству принимаемой тары и наличию механизма прессовки). Губернатор отметил, что есть федеральный фонд, который займется поддержкой производства фандоматов (будущий фонд РОП).

Директор по коммуникациям «Burger King Россия» Иван Шестов сообщил РБК, что компания будет рада присоединиться к проекту сбора алюминиевой тары. «Детали сотрудничества нам еще предстоит обсудить», — уточнил он.

Пресс-служба «Макдоналдса» сообщила РБК, что также ведет переговоры с правительством Московской области, но говорить о конкретных планах пока рано.

Бизнес оценил расходы на контроль за утилизацией упаковки в ₽200 млрд
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В декабре 2020-го вице-премьер России Виктория Абрамченко утвердила концепцию расширенной ответственности производителя (РОП). Ее смысл заключается в том, чтобы стимулировать товаропроизводителей вовлекать образованные ими отходы обратно в экономику.

раздельный сбор мусора Подмосковье фастфуд
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