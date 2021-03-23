В Подмосковье представили автоматы по приему бутылок в обмен на фастфуд

Сначала автоматы будут принимать только пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Переработка стекла, как указал Хромушкин, сейчас нерентабельна.
«Сдавший бутылку человек получает чек с баллами, регистрирует их и обменивает на штрихкод. Особенно интересно поощрение в виде комбо-обедов будет школьникам. <...> Также планируется монетизировать процесс сдачи бутылок путем перечисления на банковские карты или [проездные] карты «Стрелка», — отметил замглавы правительства области.
Глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов пояснил, что фандомат взамен на бутылку или банку будет выдавать чеки с баллами, которые надо регистрировать в личном кабинете и затем обменивать на «ценные призы». Губернатор Московской области Андрей Воробьев указал, что деньги за сдачу тары пока выдаваться не будут, но можно будет получить скидки в сетевых магазинах.
Прежде чем начать массово внедрять фандоматы, власти ждут введения системы расширенной ответственности производителей (РОП), которая обяжет производителей утилизировать упаковку.
По словам Воробьева, при массовом производстве фандоматов одно устройство обойдется в сумму от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от модификации (по количеству принимаемой тары и наличию механизма прессовки). Губернатор отметил, что есть федеральный фонд, который займется поддержкой производства фандоматов (будущий фонд РОП).
Директор по коммуникациям «Burger King Россия» Иван Шестов сообщил РБК, что компания будет рада присоединиться к проекту сбора алюминиевой тары. «Детали сотрудничества нам еще предстоит обсудить», — уточнил он.
Пресс-служба «Макдоналдса» сообщила РБК, что также ведет переговоры с правительством Московской области, но говорить о конкретных планах пока рано.
В декабре 2020-го вице-премьер России Виктория Абрамченко утвердила концепцию расширенной ответственности производителя (РОП). Ее смысл заключается в том, чтобы стимулировать товаропроизводителей вовлекать образованные ими отходы обратно в экономику.