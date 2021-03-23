В Подмосковье представили автоматы по приему бутылок в обмен на фастфуд

Власти Подмосковья планируют установить на общественных территориях пункты приема упаковок, которые будут взамен пустых бутылок и банок выдавать штрих-коды на получение еды из популярных фастфудов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе замглавы правительства области Евгения Хромушина.

«С Burger King и другими сетями ведутся переговоры об обмене штрих кодов из таких фандоматов на комбо-обеды», — уточняется в сообщении.

Первые три автомата по приему пластиковой и алюминиевой тары установили в здании правительства Красногорска. Их производством в России занимается компания «РТ-Инвест».

Хромушин во время презентации фандоматов сообщил, что подобные пункты приема появятся до конца года в 500 школах и 300 торговых сетях Московской области. Также ими оснастят около сотни общественных пространств (вокзалы и т.д.).