«Роскосмос» ответил на слова Кудрина Путину о нарушениях на ₽30 млрд

Владимир Путин и Алексей Кудрин (Фото: kremlin.ru)

Нарушения, которые Счетная палата обнаружила в работе госкорпорации «Роскосмос», связаны с неправильным оформлением документов, они не носили материального характера. Об этом РБК сообщили в госкомпании.

«Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов. Указанные нарушения не носили материального характера», — уточнила корпорация.

Компания добавила, что выработала план устранения нарушений, и большую часть уже исправили.

«Роскосмос» пояснил, что Счетная палата проверяла исполнение федерального закона о федеральном бюджете за 2019 год. Нецелевое использование бюджетных средств она не нашла.