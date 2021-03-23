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Пандемия коронавируса ,  
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Путин обсудил с Токаевым использование «Спутника V» в Казахстане

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону вопрос использования в Казахстане российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса, включая использование в Казахстане российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействие в евразийских интеграционных объединениях.

Видео: МВК
Видео: МВК
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«Спутник V» зарегистрировали в Казахстане в середине февраля. Вакцинация препаратом началась в стране 1 февраля. С 1 марта в столице Казахстана — городе Нур-Султан — начали прививать учителей и сотрудников правоохранительных органов. А с 16 марта по всей стране начали вакцинировать осужденных.

При этом еще в декабре прошлого года в Казахстане открыли завод по производству «Спутника V». По планам властей, производственная мощность предприятия должна составить 2 млн доз.

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По данным местного Минздрава, за последние сутки в Казахстане выявлен 1101 случай заболевания коронавирусом. Умерли десять человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 234 тыс. случаев заражения COVID-19 и 2934 летальных исхода.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Казахстан Спутник V
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