Путин обсудил с Токаевым использование «Спутника V» в Казахстане

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону вопрос использования в Казахстане российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса, включая использование в Казахстане российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействие в евразийских интеграционных объединениях.

Видео: МВК

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«Спутник V» зарегистрировали в Казахстане в середине февраля. Вакцинация препаратом началась в стране 1 февраля. С 1 марта в столице Казахстана — городе Нур-Султан — начали прививать учителей и сотрудников правоохранительных органов. А с 16 марта по всей стране начали вакцинировать осужденных.