Путин обсудил с Токаевым использование «Спутника V» в Казахстане
Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону вопрос использования в Казахстане российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Особое внимание уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса, включая использование в Казахстане российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обсудили вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействие в евразийских интеграционных объединениях.
«Спутник V» зарегистрировали в Казахстане в середине февраля. Вакцинация препаратом началась в стране 1 февраля. С 1 марта в столице Казахстана — городе Нур-Султан — начали прививать учителей и сотрудников правоохранительных органов. А с 16 марта по всей стране начали вакцинировать осужденных.