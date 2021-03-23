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В России с апреля прекратит действовать часть введенных из-за COVID льгот

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

С начала апреля прекращает действие ряд положений, которые российские власти приняли на период пандемии коронавируса.

Так, 1 апреля истекает возможность получить «новогодние» единовременные социальные выплаты на детей в размере 5 тыс. руб., предусмотренные декабрьским указом президента. Для этого они должны успеть обратиться в Пенсионный фонд.

Кроме того, в начале марта правительство приняло решение с 1 апреля отменить действие прошлогоднего постановления, которое позволяет гражданам старше 65 лет в особом порядке оформлять листы нетрудоспособности. Речь идет о возможности формировать больничный сразу на 14 дней в электронном формате.

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