Пандемия коронавируса , 23 мар, 15:12
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В России с апреля прекратит действовать часть введенных из-за COVID льгот
С начала апреля прекращает действие ряд положений, которые российские власти приняли на период пандемии коронавируса.
Так, 1 апреля истекает возможность получить «новогодние» единовременные социальные выплаты на детей в размере 5 тыс. руб., предусмотренные декабрьским указом президента. Для этого они должны успеть обратиться в Пенсионный фонд.
Кроме того, в начале марта правительство приняло решение с 1 апреля отменить действие прошлогоднего постановления, которое позволяет гражданам старше 65 лет в особом порядке оформлять листы нетрудоспособности. Речь идет о возможности формировать больничный сразу на 14 дней в электронном формате.
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